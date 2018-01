Xildhibaanad Jarmal ah oo loo haysto nacayb Islaamka ka dhan ah

Lahaanshaha sawirka EPA

Siyaasiyad Jarmal ah ayaa wajahaysa baaritaan ay ku hayaan booliiska, ka dib markii ay jeedisay hadal kicin ah intii lagu gudo jiray soo dhawaynta sannadka cusub.

Beatrix von Storch oo ah gudoomiye ku xigeenka xisbiga AfD ee siyaasaddiisu midig-fog tahay ayaa Twitterkeeda ku soo qortay Isniintii hadal Islaam nacayb ah.

Booliisa Cologne ayay ku eedaysay in ay qancinayaan "rag axmuqiin ah oo Muslim ah oo kufsi qori caaraddii ah gaysanaya", iyada oo arrintaas ku soo qortay barteeda Twitterka iyada oo luuqadda Carabiga adeegsanaysa.

Booliiska ayaa ka baaraan dagaya in dacwad lagu soo oogo iyada oo loo haysto nacayb iyo kicin.

Booliiska ayaa fariistaas ku soo qoray Twitterka isaga oo adeegsanaya luuqado dhawr ah oo ay ka mid yihiin Carabi, Ingiriis, Faransiis iyo Jarmal.

Twitterka ayaa xanibay ciwaankii Storch muddo 12 saacadood ah iyaga oo arrintaas kaga jawaabaya qoraalka ay soo dhigtay, bartan ay bulashadu ku xiriirtana waxay sheegtay in ay meel uga dhacday shuruucdii u taalay.

Isla fariintaas ayay haddana Facebook ku soo qortay, isla sidii oo kale ayaana ciwaankii looga xannibay iyada oo lagu sababeeyay kicin.

Booliiska Cologne ee dalka Jarmalka ayaa jariidadda Der Spiegel u sheegay in ay baarayaan in xildhibaannadu dambi gashay, laakiin wuxuu carabka ku adkeeyay in arrintaasna ay tahay hab caadi ah.

Arrintan muranka dhalisay ayaa imanaysa billo uun ka dib markii Jarmalku uu dhaqangaliyay sharci la tacaalaya hadallada nacaybka abuuraya.

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Ammaanka Cologne ayaa aad loo adkeeyaa marka ay ka socoto xalfadda sannadka cusub lagu soo dhawaynayo tan iyo wixii ka dambeeyay dhacdadii 2015kii

Dalka ayaa hadda hirgalin doona ganaax ay dul dhigaan baraha ay bulshadu ku xiriiraan ee bartooda ka saari waaya "waxyaabaha ay muuqato in ay sharcidarro tahay".