Dhaqaatiirta Jarmalka oo ka horyimid qorshe dowladda la damacsantahay muhaajiriinta

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Dhaqaatiirta dalka Jarmalka ayaa kasoo horjeedsaday qorshe dowladda ay ku damacsantahay in ay ku baarto dadka muhaajiriinta ah ee dalkaas galay si loo ogaado da'dooda rasmiga ah.

Siyaasiyiinta ayaa sheegay in ay jiraan dad badan oo soo galooti ah oo da'dooda been ka sheega, islamarkaasna sheegta in ay ka yaryihiin da'da qaangaarnimada si ay uga badbaadaan in la tarxiilo.

Dhaqaatiirta waxa ay sheegeen in qorshahan uu yahay mid aanan anshaxa caafimaadka ku fiicnayn, islamarkaasna uusan soo kordhinaynin wax micno ah.

Qorshahan ayaa lasoo jeediyay kadib markii wiil 15 jir ah oo kasoo jeeda dalka Afghanistan uu mindi ku dilay gabadh Jarmal ah todobaadkii hore.

Wiilka ayaa sheegay in gabadha ay xiriir jacayl wada lahaayeen, islamarkaasna ay xiriirkii u jartay.

Frank Ulrich oo ah madaxa ururka dhaqaatiirta Jarmalka ayaa sheegay in baaritaanka ceynkaas ah uusan markasta soo saarin natiijo sax ah boqolkiiba boqol.

Waxa uu intaas ku daray in xitaa uu baaritaanka yahay mid aad qaali u ah.

Qubaro reer Jarmal ah ayaa sheegay in dad badan ay sheegtaan in ay ka yaryihiin da'da qaangaarnimada si ay uga faa'iidaysnaa adeegyada dowladda sida guryaha iyo kaalmada.