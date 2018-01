Ciyaaraha aaladda oo loo aqoonsaday xanuun dhimirka ah

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ciyaaraha aaladda u aqoonsatay in ay ka midyihiin xanuunaha dhimirka.

Qoraal dheer oo laga soo saaray ayaa lagu sheegay in ciyaarahan ay yihiin kuwa marka dambe balwad u noqda qofka illaa heer uu ka xiiso dhoco nolosha inteeda kale.

Dalalka qaar ayaa kalhoreba dabeecadan ku tilmaamay arrin weyn oo caafimaadka la xiriirka, iyada oo sida dalka UK oo kale dalalka ay leeyihiin goobo caafimaad oo dadka lagu dabiibo.

Nambarka 11aad ayuu kaga jiraa xanuunanada lagu soo daabacay buugga xanuunada caalamiga ah.

Waxa uu buugga qeexayaa in dhaqanka ciyaarahan aan caadiga ahayn lagu ogaan karo muddo 12 bilood ah gudahood ah.

Dr Richard Graham oo ka tirsan isbitaalka Nightingale ee London ayaa soo dhaweeyay go'aanka WHO, isaga oo intaas ku daray in tani ay gacan ka geysanayso in si habboon loo dabiibo xanuunkan.

Waxa uu sheegay in sanad kasta uu arko dad isbitaalka loo keenay dhibaato la xiriirta ciyaarahan qadka ama aaladaha oo tiradoodu gaarayso illaa 50 qof.

Buug kale oo laga daabacay xanuunada dhimirka sanadkii 2013-kii ayaa waxa uu ciyaaraha aaladaha ku qeexayaa in ay tahay arrin u baahan daraasad dheeraad ah. Taas oo dad badan ay marmarsiimo ka dhiganayaan si ay isaga dhego tiraan go'aanka cusub ee WHO.

Dad badan ayaa nolosha ka dhaca marka ay qabatimaan ciyaaraha ceynkan ah.