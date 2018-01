Trump oo kala diray guddi uu u saaray wax is dabomarin doorasho

Lahaanshaha sawirka Reuters

Madaxweyne Donald Trump ayaa kala diray guddi uu bishii May u saaray in ay baaritaan ku sameeyaan eedaymaha uu isagu jeediyay ee sheegaya in ay jiraan dad si sharcidarro ah u codeeyay.

War qoraal ah oo uu soo saaray Aqalka Cad ee Maraykanka looga arrimiyo ayaa lagu sheegay in gobollo badan oo Maraykanka ka tirsan ay diideen la shaqaynta guddigaas.

Trump ayaa sheegay in codka dadwaynaha ee lagaga badiyay doorashadii 2016kii in ay ugu wacnayd wax isdabo marin dhacday.

Hillary Clinton oo ay la tartantay Trump ayaa kaga guulaystay sadddex milyan oo cod, waxaana arrintaas shaaciyay Guddiga Doorashada ee Faderaalka.

War qoraal ah oo soo saartay afhayeenka Aqalka Cad Sarah Huckabee Sanders ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu go'aansaday in uu kala diro gudigii madaxweynaha kala talinayay huftaanta doorashada, uuna go'aankaas qaatay "badalkii uu gali lahaa dagaal sharci oo aan dhammaad lahayn oo loo adeegsado dhaqaalaha laga qaado canshuur bixiyeyaasha".

Xisbiga Dimuqraadiga ayaa guddigaas ku tilmaamay mid lagu weecinayo dareenka codbixyeyaasha u janjeera bidixda.

Trump ayaa ku guulaystay dhammaan codadkii muhiimka ahaa ee ergada doorashadii bishii Nofeembar ee 2016kii, si kastaba ha ahaatee Hillary ayaase heshay codad ka badan kuwii uu Trump ka helay dadwaynaha.