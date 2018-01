Suuriya Duqaymo lala bartilmaameedsaday Isbataalo

Shaqaalaha hay'adaha gargaarka ee dalka Suuriya ayaa sheegay in tobankii maalmood ee ugu dambayay weeraro lala bartilmaameedsaday isbataalo.

Shaqaalaha gargaarka ayaa waxay intaa ku dareen in weeraro toos ah oo dhanka cirka ah lala brtilmaameedsaday isbataalo goobaha ay mucaaradka maamulaan.

La taliyaha hay'adaha ku bahoobay gargarka caafimadka, Hamish de Bretton-Gordon ayaa BBC u sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Ruushka iyo dowlada Suuriya ay fuliyeen weeraradoodii ugu xoogganaa muddo sanad ah.

Waxa uu intaa ku daray in isbaataalada la duqeeyay ay ku yaalaan bariga Ghouta iyo waqooyiga gobolka Idlib.

Mr De Bretton-Gordon ayaa dhanka kale ka dayriyay xaaladda caruur badan oo ku sugan bariga Ghouta.

Waxa uu sheegay in in ka badan 125 caruur ah ay u baahan yihiin in halkaasi laga soo qaado kuwaasi oo u baahan qalliino naftooda lagu badbaadinayo.

Dowladda Suuriya ayaa muddooyiinkii ugu dambeeyay guulo ka soo hoyinaysay dagaalada ay kula jirto mucaaradka.