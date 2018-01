Tillerson;Shaki kama qabo caafimaadka Maskaxda Trump

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Tillerson iyo Trump

Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa difaacay madaxwayne Trump ka dib buug laga qoray madaxwaynaha.

Mr Tillerson ayaa sheegay in waligii uusan ka shakinin caafimaadka maskaxda madaxwayne Trump.

Buug laga qoray madaxwayne Trump ayaa lagu sheegay in shaqaalaha aqalka cad ay u arkaan in uu yahay caruur.

Qoraaga buugan Michael Wolff ayaa sheegay in shaqaalaha aqalka cad ay rumaysan yihiin in maskixiyan ay wax u dhiman yihiin Mr Tump.

Buugiisa oo loogu magacdaray,Fire and Fury "Dab iyo Carro": ayaa noqday mid si wayn loo iibsado ,iyada oo ay jirto in madaxwayne Trump uu isku dayay in uu hor istaago daabacaadiis.

Mr Trump ayaa sheegay in buugani uu yahy mid lagu cajisayo islamarkana aan run ahayn ,waxa uuna Wolff ku tilmaamay"nin guuldaraystay".

Madaxwayne Donald Trum ayaa sheegay in Saxaafadda iyo dad kale ay dabada ka riixayeen buugani si sumcaddiisa loo waxyeeleeyo.

Mr Tillerson ayaa u sheegay TV-ga CNN "ma jirto sabab aan su'aal uga keeno caafimaad qabka maskaxdiis.

Xoghaya arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa intaa ku daray in madaxwayne Trump uu ka duwan yahay madaxwaynayaashii isaga ka horeeyay,taasina ay tahay sababta ay dadka ugu doorteen madaxwaynanimada.

Maalinta Sabtida ayaa lagu wadaa in madaxwayne Trump uu wadahadalo la qaato saraakiil sarsare oo aqalka cad ka tirsan oo uu kala hadli doono waxyaabaha mudnaanta la siinayo sanadkan.