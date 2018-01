Steve Bannon: haddallada khayaanada qaran toos uguma socdaan wiilka Trump

Lahaanshaha sawirka Reuters

Steve Bannon oo horay Donald Trump ugu soo noqday madaxa istaraatiijiyadda ayaa isku dayay in uu ka laabto eedayn "khayaano qaran ah" oo uu horay ugu jeediyay Donald Jr oo ah wiil uu dhalay madaxweynaha Maraykanka.

Eedayntan ayaa ka soo muuqatay buug cusub oo uu qoray Michael Wolff kaas oo la dho Fire and Fury: macno ahaanna u dhaw Dabka iyo Carada ka jirta gudaha Aqalka Cad ee Maraykanka looga arrimiyo.

Eedaynta ayuu ula jeeday kulan dhacay bishii Juunyo ee 2016 kaas oo dhex maray wiilka madaxweynaha iyo koox Ruush ah.

Laakiin Axaddii ayuu Bannon sheegay in hadalkaasi uu ku socdo Paul Manafort oo kaaliye ahaa kuna sugnaa kulankaas.

Guddiyo ka kala socda Senet-ka, Aqalka wakiillada iyo dacwad ooge khaas ah ayaa dhammaantood baaritaan ku haya eedaymaha sheegaya in Ruushku uu farogaliyay doorashadii Maraykanka, eedaymahaas oo ay diideen Ruushka iyo madaxweyne Donald Trump labaduba.

Bannon ayaa ka shalaayay in durba wax ka dhihidda arintan

War uu markii u horaysay baahiyay website-ka Axios ayuu Bannon ku sheegay in wiilka Madaxweynaha Maraykanka Donald Jr uu yahay "wadani iyo nin wanaagsan".

"Hadalkaygu wuxuu u biyo shubanayay Paul Manafort oo ahaa khabiir dhanka ol'olaha doorashada ah, khibrad iyo aqoonna u lahaa sida uu Ruushku u shaqeeyo," ayuu yiri Bannon wuxuuna inytaas ku sii daray "waxay ahayd in uu ogaado in uu labo wajiilaynayay, khayaano waday isla markaasna uusana saaxiib nala ahayn. Haddii aan carabka ku adkeeyana haddalladaas oolama jeedin Don Jr."

Muranka ka dhashay buugan ayaa horseeday in uu ka mid noqdo bugaagta loogu gadasho badan yahay

Laakiin hadalkii hore ee ku qornaa buuga Fire and Fury waxaa ka muuqatay in uu ula jeeday saddexdii masuul ee ol'olihii Trump, kuwaas oo uu ka mid ahaa Donald Jr, arrintaasna muran kama uusan keenin.

Hadalkaas wuxuu u qornaa sidan "Saddexda masuul ee sare ee ol'olaha doorashada waxay la ahayd in ay talo wanaagsan ahayd in dawlad shisheeye lagula kulmo qaybta shirarka ee dhismaha Trump Tower oo dabaqa 25 ku yaalla - qareen la'aan, xataa qareen lama soconin.

"Haddii aad u aragto in aysan khayaano qaran ahayn, wadaniyad la'aan iyo arrin xun, oon anigu u arko in ay intaas oo dhan ahayd, waxay ahayd in aad wacdaan FBI-da."