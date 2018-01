Madaxweynaha Koonfur Afrika oo ku dhawaaqay guddi baara musuqa

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Madaxweyne Jacob Zuma

Madaxweynaha waddanka Koonfur Afrika, Jacob Zuma, ayaa ku dhawaaqay guddi baara musuq maasuq la sheegay inuu ka dhexjiro dowladda dhexdeeda.

Madaxweynaha ayaa waxaa lagu eedeeyay inuu si dhaw ula shaqeynayay qoyska ganacsiga lagu yaaqanno ee hantida badan leh, ee Guptas, si ay u maamulaan qandaraasyada waa weyn ee qaranka.

Bayaan ka soo baxay Madaxweyne Zuma ayaa lagu sheegay in eedaha ah in qaranka laga bixiyay gacmaha dadka Koonfur Afrika ay yihiin kuwo muhiim ah, oo ay mudan yihiin in la soo afjaro oo laga gun gaaro.

Hadalka madaxweynaha ayaa yimid kaddib markii ay maxkamad sare ay bishii Diseembar amartay in muddo 30 casho gudahood ah uu madaxweynaha ku soo magacaabo guddi baara eedaha loogu yeero qaranka la qabsaday.

Sanad ka hor hay'adda la dagaalanta musuq maasuqa ee waddanka ayaa waxa ay madaxweynaha u sheegtay isla arrinta ay maxkamaddu amartay, hasayeeshee Madaxweyne Zuma ayaa ka horyimid talabixinta ay hay'addaasi sameysay.

Ku dhawaaqista guddiga arrintan baaraya ayaa waxa ay imanaysaa iyadoo wax ka yar maalin un ay ka harsan tahay marka ay kulmayaan guddiga sare ee xisbiga talada haya ee ANC iyo guddiga fulinta ee qaran.

Waxaa jiray warar aad la iskula dhexmarayay oo sheegaya in ay suuragal tahay in guddiyadaasi ay isku dayayaan inay Mr Zuma xilka madaxtinimada ee dalka ka qaadan, iyadoo haatanna uusan ahayn hogaamiyaha xisbiga ANC.