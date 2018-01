Tronto:Gabadh 11 jir ah oo la isku dayay in Xijaabka Maqas looga jaro

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Khawlah Noman, 11 jir ah ayaa saxaafada la hadashay

Booliiska dalka Canada aya waxay sheegeen in weerarka la sheegay in nin uu u gaystay gabadh 11 jir ah oo uu isku dayay in uu xijaabka ka jaro uu ahaa dambi nacayb ku salaysan.

Khawlah Noman, oo 11 jir ah ,ayaa u socotay iskuulka waxa ayna wada socdeen walaalkeed markaasi oo ninkani uu gadaal uga yimid isaga oo maqas wata.

Miss Noman ayaa sheegtay in ay qaaylisay ka dib na ninkii uu cararay islamarkana ay ka war heshay Xijaabkeeda oo la jaray.

Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in qofka weerarka gaystay uu asal ahaan ka soo jeedo dalalka Eeshiya islamarkana uu ku jiro da'da labaatameeyada.

Gabadhan yar ayaa sheegtay in ay imika dareemayso cabsi badan weerarka ka dib.

Raisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa cambaareeyay falka lagu weeraray gabadhani.

Mr Trudeau ayaa sheegay in falkaasi uusan ka turjumayn waxa Canada ka jira.