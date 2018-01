Dadka gobolka Hawaii oo ka khalkhalay digniin weerar gantaal ah

Lahaanshaha sawirka Photoshot Image caption Fariinta ay dadka Hawaii ay ku arkeen mobiladooda

Barasaabka gobolka Hawaii ee waddanka Mareykanka, David Ige, ayaa sheegay in mid ka mid ah howlwadeenadooda uu si khaldan u riixay bar loogu talagay in laga dirro digniinaha khatarta soo wajahan, taas oo dadka loogu diray digniin ah in gantaal riddo dheer uu gobolka ku soo wajahan yahan.

Mr Ige ayaa raaligelin ka bixiyay khaladkaas dhacay waxa uuna sheegay in la qaaday tallaabooyin loogaga hortageyo in khaladkan uu markale soo laabto.

Dadka gobolka Huwaii ayaa aroortii hore ee subaxii Sabtida waxa ay hal mar ku baraarugeen digniin culus oo ah in gantaal riddo dheer uu ku soo wajahan yahay ayna tahay inay gabbaad raadsadaan.

Fariin lagu soo gudbiyay Mobile-ka ayaa dadka loogu sheegay "Gantaal riddo dheer ayaa gobolka Hawaii ku soo wajahan ee gabbaad raadso. Tani ma ahan ciyaar ciyaar".

Balse markii dambe digniintaasi ayaa waxa ay noqotay mid si khalad ah lagu diray.

Barasaabka gobolkaasi David Ige ayaa khaladka dhacay raaligelin ka bixiyay waxa uuna sheegay in qof ka mid ah howlwadeenadooda uu si khaldan u riixay meesha laga diro digniinaha culus.

Dhanka kale dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in baaritaan buuxo arrintaasi lagu sameyn doono.

Hannaan lagu diro fariimmaha degdega ah ayaa gobolkaasi ku rakiban sababtana waxaa lagu sheegay halka uu gobolkaasi ku yaal oo ay suuragal tahay in gantaallada Kuuriyada Waqooyi ay soo gaari karaan.

Gobolka ayaa markii ugu horraysay tan iyo dhammaadkii Dagaalkii qaboobaa ee dunida waxa uu bishii Diseembar ee sanadkii la soo dhaafay tijaabiyay dhawaqa digniinaha.