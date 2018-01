Falanqayn: Ciddamada Maraykanku ka abaabulayo Suuriya

Madaxweynaha Turkiga, Racep Tayyip Erdogan, ayaa ku tilmaamay xoogaga cusub ee Maraykanku taageerayo ee laga abaabulayo woqooyiga Suuriya ciidan argagixiso, waxaanu wacad ku maray in ay bartooda ku kala diri doonaan. Xoogagan ayaa waxa ka mid ah dagaalyahanno badan oo Kurdiyiin ah, kuwaas oo xukuumadda Ankara ay u aragto in ay yihiin laan ka farcan fallaagadada Kurdiyiinta ah ee u dagaalamaya in ay ka xoroobaan Turkiga ee PKK la yidhaa.

Dawladda Suuriya io Ruushka oo taageera ayaa iyaguna dhaleeceeyey abaabulka xoogagan ee Maraykanku wado. Hadaba is maandhaafka arintani dhalisay iyo waxa uu Turkigu geeska u geliyey ciidamadaas, ayaan wax ka waydiiyey Cabdiqaadir Maxamed Axmed oo ka faalooda siyaasada dunida oo iigu waramay khadka telefanka ee dalka Jarmalka, ugu horrayna wuxuu sharaxayaa bal xoogagan Maraykanku abaabulayo ee Turkigu diidanyahay waxa ay yihiin.