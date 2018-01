Madaxwaynaha Shiinaha: wadaxaajood ha lagu dhameeyo xiisadda K/Wuqooyi

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption madaxwayne Xi Jinping

Warbaahinta dalka Shiinaha ayaa sheegtay in madaxwayne Xi Jinping ugu baaqay dhigiisa Mareykanka in laga wadaxaajoodo hormaradii laga gaaray muranka barnaamijka Niyukleerka ee Kuuriyada Wuqooyi.

Wakaaladda wararka ee Xinhua ayaa sheegtay in madaxwaynaha Shiinaha uu u sheegay madaxwayne Trump in xiisada hoos u dhacday ee Kuuriyada Wuqooyi ay tahay in la sii wado.

Madaxwayne Xi ayaa sheegay in ay tahay in la abuuro xaalado ay dib ugu soo cusboonaan karaan wadahadalada iyo midnimada maadaama ay arrinta ay tahay mid muhim.

Mr Xi ayaa xusay in Shiinaha ay diyaar u yihiin in iyaga oo kaashanaya Mareykanka arrinta Kuuriyada Wuqooyi xal loo helo.

Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Wuqooyi ayaa lahaa wadahadalo ku saabsan sidii ay Pyongyang uga qaygali lahayd ciyaaraha Olambikada ee xilliga qaboobaha.

Ciyaarahan ayaa lagu wadaa in bisha soo socota ay ka dhcaan dalka Kuuriyada Koonfureed.