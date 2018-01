Bangladesh oo maalinkasta 300 oo Rohingya dib ugu celineysa Mayanmar

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Boqolaal kun oo ah qaxootiga Rohingya ayaa ku nool xerooyiin qaxooti oo ku yaalla dalka Bangaladhesh.

Xukumadda Bangladesh ayaa sheegtay in dowladda Myanmar ay isku afgarteen qaabkii dib loogu celin lahaa boqolaal kun oo ah qaxootiga Rohingya oo ka soo qaxay howlgalada militariga Burme.

Dowladda Bangaladesh ayaa sidoo kale sheegtay in xukuumadda Myanmar ay isku afgarteen in ay toddobaad waliba ay qaabisho 1,500 oo ah qaxootiga Rohingya.

Bangladesh waxa ay sheegtay in ay doonayso in muddo laba sano gudahood ah ay dib ugu celiso qaxootiga Rohingya ee ku sugan dalkeeda.

In ka badan 650,000 oo ah Muslimiinta Rohingya ayaa u qaxay dalka Bangladesh tan iyo intii ay rabshadaha ka qarxeen gobolka Rakhine bishii August.

Hay'adaha gargaarka ayaa ka digay in qaxootiga Rohingya si qasab ah dib loogu celiyo.

Sida ay qortay wakaalada wararka ee Reuters,heshiiska laguma qeexin xilliga la billaabayo geedi socodka dib u celinta qaxootiga.

Balse waxaa heshiiska ku cad in xukuumadda Myanmar qaxootiga dib loo celiyo ay siin doonto hoy kumeel gaar ah ka dib na ay guriyo u dhisi doonto.

Dowladaha Myanmar iyo Bangladesh ayaa heshiiska dib u celinta qaxootiga Rohingya gaaray bishii November ee sanadkii aanu soo dhaafnay.

Xoghayaha arrimaha dibadda Bangladeshi Md Shahidul Haque oo la hadlay BBC ayaa sheegay in dowladda Myanmar ay kula heshiisyeen in maalinkii dib loo celiyo 300 oo qoys taaso oo u dhiganta in toddobaadkii la celinayo 1,500.

Markii heshiiska la saxiixay hay'ada u dooda xuquuqul insaanka ee Amnesty International waxa ay sheegtay inay ka shakisan tahay in dib u celinta ay u dhici karto si badqab iyo sharaf ah.

Hay'ada Amnesty waxa ay ku baaqday in qaxootiga aan doonayn in ay dib ugu laabtaan Myanmar aan la qasbin.

Boqolaal kun oo ah qaxootiga Rohingya ayaa ku nool xerooyiin qaxooti oo ku yaalla dalka Bangaladhesh.