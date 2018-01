Dad loo xiray cunto ay ku sadaqeysteen darbi jiif

Lahaanshaha sawirka Facebook / Homelessness News San Diego Image caption Dadka ayaa raashiin iyo alaab kale siiyay dadka guryo la'aanta ah iyagoo diidan sharciga cusub ee degmadooda.

Sagaal qof oo deggan California ayaa lagu oogay dacwad ka dib markii raashiin ay siiyeen dad guryo la'aan ah, waxaana lagu eedeeyay in ay jebiyeen sharci cusub oo mamnuucaya in goobaha dadka ay ku badan yihiin lagu wadaago cunto.

Kooxda raashiinka sadaqeysatay waxay ka soo horjeedaan amar degdeg ah oo lagu soo rogay magaalada El Cajon, kaas oo looga jawaabayo cudurka cagaarshowga oo ka dillaacay "qeybo ka mid ah California".

Kooxdan waxay cunto, dhar iyo alaabo kale siiyeen dad derbi jiif ah, ka dib booliska ayaa goobta soo gaaray waxayna soo saareen amar.

Xannuunka cagaarshowga wuxuu ku faafi karaa cunidda raashiin wasakheysan ama taabashada qalab uu caabuqa gaaray.

Cudurkan oo dhowaan bilowday wuxuu si wayn ugu fiday meelaha ay ku nool yihiin dadka guryo la'aanta ah, kuwaas oo halis badan ugu jiro xannuunka maadaama aysan haysanin nadaafad wanaagsan.

Warbaahinta gudaha waxay sheegayaan in golaha deegaanka ee El Cajon ay sharciga ansixiyeen bishii Oktobar ee sannadkii tagay.

Xeerka wuxuu mamnuucayaa in raashiin lagu qeybsado dhismayaasha dowladda ay leedahay gudahooda. Maamulka wuxuu tilmaamay in arrintan ay tahay tallaabo la isaga badbaadinayo cudurka cagaarshowga, laakiin dadka diidan waxay ku doodayaan in ciqaabtan ay cadaalad darro ku tahay dadka aan hoyga haysan.

Lahaanshaha sawirka Facebook / Homelessness News San Diego Image caption Mucaaradka diidan sharciga waxay sheegayaan in arrintan ay ciqaab ku tahay masaakiinka guryo la'aanta ah

Booliska waxay ganaax u jareen canug yar oo ka mid ahaa dadkii raashiinka siiyay kuwa guryo la'aanta ah, sida ay baahisay NBC.

"Waxaan cunto siinayay qof, ninkanna wuxuu igu yiri dhinac u istaag," ayay tiri Ever Parmley oo 14-jir ah.

Waxaa la soo xigtay xubin ka tirsan golaha deegaanka, Ben Kalasho, oo sheegaya in masaakiinta lagu quudiyo bannaanada ay tahay "fikrad xun" iyadoo cagaarshow uu ka jiro deegaanka.

"Waad aadi kartaa bannaanka, soo kexee oo gurigaaga gee, halkaasna ku quudi, oo sii meel ay ku qubeystaan, haddii ay dhab kaa tahay in aad caawiso," ayuu yiri.