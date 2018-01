Aragtida madaxweynaha Zimbabwe oo lacag noqotay!

Lahaanshaha sawirka AFP

Ma doonaysaa in aad la kullantid madaxweynaha cusub ee Zimbabwe Emmerson Mnangagwa?, haddii ay jawaabtaadu 'haa' tahay, waa in aad iska diyaarsataa qarash dhan $16 doolar.

Arrintan waxa ay qabsatay qurbajoogta reer Zimbabwe ee ku nool magaalada Windhoek ee dalka Namibia, xilli uu madaxweynaha halkaasi booqasho ku tagay shalay.

Sida uu qorey wargeyska The Villager ee dalkaas kasoo baxa ayaa tabiyay in safaaradda Zimbabwe ee Namibia ay kireysay hoteelka Safari ee Windhoek, halkaas oo ay ka qabatay 300 kursi, qofkiina waxa uu ku galayaa lacag dhan $16 doolar, iyada oo dadkii aanan lacagta heysanin laga celinayay goobta.

Madaxweynaha ayaa goobtaas ka jeedinayay khudbad, dad badana waxa ay sheegeen in ay wax lala yaabo tahay in madaxweynaha lacag lagu arkayo xili Zimbabwe uu dhaqaale burbur ku dhacay, ayna ahayd in madaxweynaha uu dadka u abuuro shaqooyin halkii aragtidiisa lacag laga dhigi lahaa.

"Marka aan codka dhiibeyno lacag ma bixino, balse marka aan rabno in aan aragno madaxweynaheena, lacag bixiya ayaa nala leeyahay " ayuu yiri mid ka mid ah dadkii gali waayay goobta maadaamaa uusan lacag heysanin.

Madaxweynaha Mnangagwa ayaa xilka la wareegay daboyaaqadii sanadkii hore kadib markii ciidammada ay afgambi ku sameeyeen madaxweynihii muddada dheer dalkaas ka talinayay Robert Mugabe.