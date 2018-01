Japan oo ka digtay khatar ka imaanaysa Kuuriya Wuqooyi

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Kim Jong-un hogaamiyaha Kuuriyada Wuqooyi

Dowoladda Japan ayaa ka sheegtay kulan caalami ah oo looga hadlayo Kuuriyada Wuqooyi in caalamka uusan iska indha tirin daandaansigii iyo gardarooyiinkii ay dhawaan ku kacday xukuumadda Pyongyang.

Hadlka wasiirka arrimaha dibadda Japan Taro Kono uu ka sheegay dalka Canada ayaa ku soo beegmaya xilli ay wadahadalo u socdaan labada Kuuriya.

Labaatanka wasiir arrima dibadeed ee ku shiraya magaalada Vancouver ayaa ku heshiiyay in la kordhiyo cadaadiska lagu hayo Pyongyang.

Balse waxa ay sidoo kale muujiyeen sida ay u taageersan yihiin wadaxaajoodka u socda Kuuriyada Koonureed iyo Kuuriyada Wuqooyi.

Kuuriyada Wuqooyi ayaa sanooyiinkii ugu dambeeyay waxa ay sii balaarinaysay barnamijkeeda hubka Niyukleerka ,iyada oo ay jirto in la kordhiyay cunaqabataynta caalamiga ah.

Gantaalada riddada dheer ee ay 28 November, tijaabisay Kuuriyada Wuqooyi ayaa wax ka dhashay in Qaramada Midoobay ay cunaqabatayn cusub ku soo rogto Pyongyang.

Hogaamiyaha Kuuriyada Wuqooyi Kim Jong-un ayaa sheegay horraantii bishan January in uu diyaar u yahay wadaxaajood.

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption wasiirka arrimaha dibadda ee Canada (Bidix)wasiirka arrimaha dibada Japan (Midig)

Labada Kuuriya ayaa markii ugu horreysay muddo labo sano ah waxa ay yeesheen kulankoodii ugu horreeyay.

Wadahadalada labada Kuuriya ayaa lagu tilmaamay kuwa hoos u dhigay xiisadda gacanka Kuuriya.

Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa ku baaqay in la sii kordhiya cadaadiska lagu hayo Kuuriyada Wuqooyi ilaa ay miiska wadahadalada ka soo fariisanayso.

Wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyadda Wuqooyi Kang Kyung-wha ayaa ka sheegtay kulanka ka dhacaya Canada in ay rumaysan tahay in cunaqabatayntii dhawaan lagu soo rogay Kuuriyada Wuqooyi iyo cadaadiska lagu hayo ay door ka ciyaartay in ay aqbalaan wadahadalada.