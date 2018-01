Ardayda Shiinaha oo lagu imtixaamay magacyada macalimiintooda

Lahaanshaha sawirka 四川文化传媒职业学院

Kuleej ku yaala dalka Shiinaha ayaa su'aalaha imtixaamka guud kusoo daray su'aal la xiriirta magacyada macalimiinta iskuulka, iyada oo ardayda loo daabacay sawirada macalimiinta, lagana doonayo in ay qoraan magaca macalin kasta oo sawirka ka muuqda.

Sida uu qorey wargeyska China Youth Daily, ardayga qori waaya magaca macalimiinta ayaa la sheegay in uusan heli doonin wax buundooyin dheeraad ah.

Waxaase kasii daran ardayda qalda magacyada oo laga jari doono 41 buundo, iyada oo buundooyinka lagu helayo haddii uu qofka soxo magacyada ay yihiin boqolkiiba 30% ee guud ahaan buundooyinka lagu saxayo imtixaamka.

Macalin lagu magacaabo Hu Teng ayaa sheegay in ujeedka uu ahaa in la qiimeeyo aragtida ay ardayda ka qabaan guud ahaan waxbarashada, iyo in ay aad ugu dadaalayeen ogaanshaha wax kasta oo fasalka ka socda.

"Haddii ay xusuusan waayaan magacyada macalimiintooda, waxaa markaas cad in aysan wax xiiso u heynin manhajka" ayuu yiri macalinkan.

Dadka qaar oo isticmaala baraha bulshada ayaa dhaleeceeyay arrintan, halka kuwa kale ay ku tilmaameen in xusuusashada magacyada qofka ay tahay xushmadda asaasiga ah ee qofkasta laga doonayo.

Dalka shiinaha waxaa aad ugu badan ardayda gooba fasalada, iyada oo jaamacadaha qaar ay hadda soo rogeen qalab wajiga ardayga lagu aqoonsado, laguna xaadiriyo.