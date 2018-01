Waalidiinta Dehli oo carruurtooda ‘toos u daawan doona’ marka ay iskuulka joogaan

Lahaanshaha sawirka STEFFI LOOS/GETTY IMAGES

Waalidiinta ku nool magaalada New Delhi ee dalka Hindiya ayaa wixii hadda ka dambeeya toos u daawan doona carruurtooda marka ay ku jiraan fasalada iskuulka kadib markii kaamirooyinka aanan libiqsanin (CCTV) lagu rakibay iskuulaadka.

Muuqaalka tooska ah ee ay soo gudbinayaan kaamirooyinka ayaa waxa ay ka daawan doonaan taleefoonadooda.

Dhammaan iskuulaadka dowladda leedahay ayaa lagu rakibayaa kaamirooyinka muddo 3 bilood gudahood ah sida uu sheegay wasiirka koowaad (barasaabka lasoo doortay) ee Dehli Mr. Irvin Kejriwal.

Waxa uu intaas ku daray in uu rajaynayo in talaabadan ay gacan ka geysan doonto in uu dhoco isla xisaabtan iyo hufnaan ku saabsan iskuulaadka. Waxaa sidoo kale meesha ku jirta ujeeddo ah badqabka ardayda kadib markii sanadkii lasoo dhaafay la heley meydka ilmo yar oo dhuunta mindi looga jeexay musqusha iskuulka dhexdeeda.

Inkasta oo waalidiinta qaar ay soo dhaweeyeen, qaar kale ayaa ku tilmaamay arrin layaab leh, muujineysana sida bulshada loo basaasayo.

Mr. Kejriwal oo madax ka ah xisbiga mucaaradka ah ee lagu magacaabo AAP oo micnihuusu yahay Dadka Caadiga ah ayaa lagu yaqaanaa u ololeynta la dagaalanka musuqa, iyo waliba dowlad wanaagga, isaga oo maamulka Dehla ka faro maroojiyey xisbiga talada haya ee Ra'isulwasaare Narendra Modi.