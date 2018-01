Filim taxane ah oo laga samaynayo buugga Trump laga qorey

Lahaanshaha sawirka Reuters

Buugga Fire and Fury ee laga qorey madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in laga sameeyo filim taxane ah sida uu qorey wargeyska Hollywood Reporter.

Madaxweynaha ayaa buugga dhaleeceeyey, kuna sheegay in uu yahay been abuur cad oo isaga laga sameeyay.

Waxyaabaha uu buugga ka hadlayo waxaa ka mid ah in Trump uusan diyaar u ahayn in uu guuleysto, islamarkaasna uusan diyaar u ahayn in uu madaxweyne noqdo.

Ma cadda taleefishinka baahin doona taxanaha cusub.

Xuquuqda qisada buugga ayaa waxa laga iibiyay shirkadda Endeavor, iyada oo qoraaga buugga Mr Wolff uu noqon doono soo saaraha filimka, isaga iyo agaasimihii hore ee BBC-da Michael Jacson.

Mr. Wolff ayaa buugga qorey kadib muddo sanad ah oo uu galaangal xoog leh u heley Aqalka Cad.

Trump ayaa difaacay xaaladiisa miyir qab kadib markii buugga lagu sheegay in uu yahay nin aanan maskaxda ka caafimaad qabin.