Turkiga oo kordhiyay duqaymaha uu ka wado Suuriya

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Kumannaan qof ayaa qabtay dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan duqaymaha Turkiga ee wuqooyiga Suuriya

Dowladda Turkiga ayaa xoojisay duqaymaha cirka ee ay ku hayaan maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee ku sugan wuqooyiga Suuriya.

Xukuumadda Turkiga ayaa sidoo kale ku hanjabtay in duulimaad dhanka dhulka ah ay ku qaadi doonaan magaaladda Afrin ee ay gacanta ku hayaan Kurdiyiinta.

Xoogagga Kurdiyiinta ee (YPG) ayaa waxay sheegeen in tan iyo xalay 70 duqayn ay halkaasi ka dhacday.

Turkiga ayaa muddo bilooyiin ah waxa ay ku hanjabayeen in dagaalyahanada YPG ay ka saari doonaan magaalada Afrin, oo ay haysteen tan iyo 2012.

Dowladda Turkiga ayaa u aqoonsan dagaalyahanada YPG in ay yihiin koox argagixiso ah.

Dowladda Suuriya ayaa ka digtay in ay Turkiga so faragaliyaan Suuriya, waxa ayna ku hanjabeen in ay soo ridi doonaan diyaaradaha dagaalka ee Turkiga.

Wasiirka gaashaandhiga Turkiga Nurettin Canikli ayaa sheegay in duqaymahani ay qayb yihiin qorsho duulaan dhulka ah oo ay Turkiga ku galayaan magaalada Afrin.

Madaxda militariga iyo iyo sirdoonka Turkiga ayaa ku sugan magaalada Moscow si ay isugu dayaan in ay Ruushka la galaan heshiis ay ugu ogolaanayaan in ay diyaaradaha Turkiga isticmaalaan hawada ay Ruushka maamulaan ee Afrin.

Ruushka ayaa ah saaxibka ugu wayn ee madaxwayanha Suuriya Bashar al-Assad.

Dowladda Turkiga ayaa ka walaacsan in ay sii koradho awoodda dagaalyahanada Kurdiyiinta ee YPG oo ay turkiga u arkaan in ay yihiin jabhada PKK oo la sii balaariyay.