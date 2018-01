"Seygeyga waxaa loo daldalay in uu i jeclaaday awgeed"

Lahaanshaha sawirka NATHAN G Image caption .

Bishii March 2016, ayay ahayd markii nin 22 jir ah maalin cad lagu dilay goob wado ah oo ay dad badan isugu soo baxeen.

Dhacdadani oo ka dhacday Koonfurta dalka Hindiya ayaa sababta loo dilay ninkani waxa ay ahayd in uu guursaday gabar ka dabaqad sareysa.

Xaaskiisa ayaa ka badbaaday weerarkaasi,waxa ayna aaday maxkamad si ay ugu marqaati firto waalidiinteeda .

Waxa ay haweenaydan sidoo kale wadaa olola ka dhan ah dhibaatada ay gaystaan dadka dabaqada sare,sida uu ku waramayo wariyaha BBC Soutik Biswas.

Maalinkii ugu dambaysay noolashiisa, Shankar iyo Kausalya, ayaa waxay soo kaceen sagaalkii subaxnimo.

Waxa ay is guursadeen 8 bilood ka hor.

Waxa ay ahayd Axad, waxa ayna ku safrayeen mid ka mid ah Basaska dadwaynaha iyaga oo u jeeday suuqa Udumalpet, oo 14 kiilomitir u jira goobtii ay daganaayeen.

Waxa ay doonayeen in ay soo tukaamaystaan oo ay soo iibsadaan dhar cusub oo uu Shankar, doonayay in uu uga qaybgalo xaflad uu qabsanayay saaxibkii.

Qorraxda ayaa aad u kululayda markii ay galeen dukaan lagu iibiyo dhar.

Waxa ay aragtay shaarti islamarkana waxa ay ula muuqatay in uu ku haboon yahay ninkeeda oo uu ku soo baxayo haddii uu xirto.

Markii ay dukaanka ka soo baxeen, Shankar waxa uu arkay shaati kale oo cagaar ah.

"Waxaan u malaynayaa in uu shaatigaas ka fiican yahay," ayuu yiri.

Dil arxan darro ah

Markii ay dukaanka ka so baxeen ayaa waxa ay soo gooyeen waddo aad u masquul badan si ay gurigooda dib ugu laabtaan.

Balse marka, Shankar ayaa u sheegay Kausalya, in uu doonayo in uu u gado cunno fudud oo leh basbaas taasi oo ay si aad ah u jecleyd.

"Maalin kale ayaad ii iibinaysaa," ayay tiri Kausalya.

Waxa ay haysatay oo kali ah 16 Rupee islamarkana ma aysan awoodin in ay soo iibsato.

Waxa ay go'aansadeen in ay guriga dib ugu laabtaan, halkaasi oo Shankar uu u balanqaaday in uu u Karin doono cunno macaan.

Lahaanshaha sawirka . Image caption Muuqaal ay duubeen kamarooyiinka qarsoon ayaa muujinaya lamaanahani oo wadada socda.

Muuqaal ay duubeen kamarooyiinka qarsoon ayaa muujinaya lamaanahani dhanka wadada u socdeen.

Balse ka hor inta aysan wadada goy'nin ayaa waxaa isku hor gudbay 5 nin oo wata Mootooyiin.

Afar ka mid ah ragaasi ayaa mindiyo dhaadheer ku weeraray lamaanahani.

Qaabka arxan darada ah ee ay u dileen ayaa ah mid arggagax leh.

Isaga oo aad u dhiigaya, Shankar ayaa waxa uu isku dayay in uu baxsado.

Kausalya ayaa ku carartay goob buugaagta lagu iibiyo.

Waxaaani oo dhan waxay dhacdeen muddo 36 ilbiriqsi gudahood ah.

Ragga weerarka fuliyay ayaa ku laabtay mootooyiinkii ay wateen ka dib markii ay dad badan isu soo baxeen.

Booliiska ayaa markii dambe ogaday in ragga weerarka gaystay ay ahaayeen 6 qof oo wata saddex mooto oo laba ka mid ah ay ku dhagnaayeen Taargo been abuur ah.

Lahaanshaha sawirka . Image caption Kausalya xilligii ay isbataalka ku jirtay

Shan ka mid ah raggaasi ayaa weerarka fuliyay , halka midka lixaad uu daawanayay.

Waxaa goobtii falka ka dhacay markiiba soo gaaray gaari ah nooca gurmadka degdega halkaasi oo goob laami ah laga qaaday lamaanahani oo dhiig badan uu ka socdo.

Balse markii isbataalka la geeyay ayaa waxa ay dhakhaatiirta xaqiijiyeen in Shankar uu dhintay.

Kausalya ayaa isbataalka ku jirtay 20 maalmood waxaana wajiga looga duubay faashad ,waxa ayna ku qaadatay 36 maalmood in ay uga bogsato dhaawacyadii soo gaaray.

"Maxaad u jeclaatay?" mid ka mid ah ragga weerarka fuliyay ayaa sidaasi ku dhawaaqayay isaga oo mindida la dhacaya.

'Saaxibo is xushmeeya'

Kausalya ayaa sheegtay in markii hore ee ay is jeclaadeen ay qarinayeen jeceylkooda oo ay dadka u sheegi jireen oo kali ah in ay saaxibo cadi ah yihiin.

Waxa uu ahaa jeceyl adag ,maadaama aysan guriga xilligaasi ka bixi Karin marka ay xitaa telefoonka ku hadlayso.

Muddo 18 bilood ah ayay is dhaafsanayeen fariimo WhatsApp ,waxa ayan ka hadli jireen rajadooda iyo mustaqbalkooda.

"Waxa aan leeyahay laba riyo," ayuu maalin u soo qoray. "in aan guri wanaagsan dhisto aana ku jeclaado inta aan noolahay."

Sanadkii labaad ayaa waxa ay iska diiwaangalisay iskuul lagu barto luuqada Japan si ay dibadda ugu so baxdo ayna isu arkaan wiilka ay jeceshahay.

Shankar ayaa sugi jiray waxa ayna isla soo raaci jireen Baska halkaasi oo ay ku soo sheekaysan jireen.

Balse maalin ay taariikhdu ku beegnayd 25 July 2015 ayaa kariishbooygii Baska waxa uu arkay labadooda oo sheekaysanaya,waxa uuna garanayay halka ay ku nooshahay Kausalya markaasi oo hooyadeed uu u sheegay.

Isla maalintii ayaa waalidiinteeda waxa ay ka qaadeen taleefoonka , waxa ayna waceen Shankar oo ay uga digeen in gabadhooda ay mar dambe ku daba arkaan.

Waxa ay u sheegeen in Shankar "uu uur u yeeli doono ka dib na uu baxsan doono ".

Maalinki xigtay waxa ay waalidiintooda ka saareen iskuulkii ay dhiganaysay.

Kausalya ayaa habeenkii oo dhan aan oohin seexan waxa ayna soo kacday subaxii markaasi oo ay raadisay telefoonka ka dibna ay heshay.

Waxa ay wacday Shankar oo ay u sheegtay wixii qabsaday, waxa ay waydiisay in uu qorshaynayay in inta uu uur u yeelo ka dib na uu baxsado.

"Haddii aad sidaa aaminsan tahay, hadda ayaan isla baxsan karnaa, aanna is guursan karnaa," ayuu yiri Shankar.

Kausalya ayaa Boorsadeeda soo qaadatay waxa ayna aaday goobta gaadiidka laga raaco.

12 bishii July 2015, waxa ay aadeen goobta ay ku cibaadaystaan dadka Hindida halkaasi oo ay isku guursadeen.

Ka dib ayaa waxaa ay Kausalya iyo Shankar aadeen saldhig booliis iyaga oo u sheegay xaaladooda iyo in la isu diidan yahay ayna doonayaan in la difaaco.

In qabiilka iyo dabaqada noolasha la isku cadaadiyo ayaa ku badan gobolka Tamil Nadu:

Waxa jira in ka badan 1,700 oo kiis oo fal danbiyeed ah oo ka dhacay halkaasi isla sandkaasi 2015.