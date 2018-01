Raxo Maxamed Cisman waa hooyo u istaagtay in ay agabka dhaqanka uruuriso iyo in ay qorto oo ay diiwaan galiso magacyadooda si loogu caawiyo dhalin yaro badan oo hada joogta oo anaan aqoononin agabkaasi magac yadooda in ay bartaan.

Waxay u martaa uruurintooda safaro aad u dhaadheer oo ruux dumar ah ku culus waxay kusoobandhigtaa munaasabadaha waawayn ee laisugu yimaado.

Waxa arrimahaasi oo dhan uga warrantay weriye Cabdinaasir Maxamed Xikam oo Jigjiga Jooga.