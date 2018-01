Xubnaha Aqalka sare ee Mareykanka oo si ku meel gaar ah usoo afjaray xanibaada miisaaniyada xukuumadda

Image caption Xildhibaan Chuck Schumer oo katirsan xisbiga Dimoqraadiga

Aqalka Senate-ka ee dalka Mareykanka ayaa si kumel gaar ah isugu raacay in lasoo afmeero xanibaada kajirta miisaaniyadda Mareykanka.

Xlibaanada Jamhuuriga iyo kuwa Dimoqraadiga ayaa u codeeyay doodii ka tagneyd miisaaniyadda Mareykanka, taaso sahleysa in dowladda ay hesho dhaqaalaha ay u baahantahay.

Kahor inta aanay codeynta dhicin ayaa xildhibaan Chuck Schumer oo katirsan xisbiga Dimoqraadiga ee Aqalka Senate-ka, kana mid ah kuwa ugu sarsareeya ayaa waxaa uu sheegay in taageerada ay u muujiyeen miisaaniyadda ay ku bedelanayaan in laga dodo waxa ay noqoneyso xaaladda kumanaan muhaajiriin ah oo Mareykanka yimid iyagoo ilma ah, kuwaa oo haatan wajahaya in la tarxiilo.