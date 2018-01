Pakistan: Nin kufsi iyo dil u geestay gabar Lix sano jir ah oo la soo qabtay

Image caption Zeinab Ansari

Saraakisha Pakistan ayaa sheegay inay so xireen nin la rumeesanyahay in uu ka dambeeyay kufsi iyo dil loo geestay Zainab Ansari oo ah gabar yar oo 6 sano jir ahayd.

Meydka gabadhaasi ayaa laga helay goob qashin qub ah oo ku taala magaalada Kasur horaantii bishan. Shacabka dalkaasi ayaa aad uga carooday dhacdadan

Gudoomiyaha gobolka Punjaab, Shahbaz Sharif ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in baaritaan dheer ka dib la ogaaday in Cimraan Cali oo 24 jir ah uu geystay falkaasi, sidookalena uu qirtay in uu dilka geestay.

Ninkan la soo qabtay ayaa daris la ahaa qoyska Zainab, waxaana ninkan oo aan ilaa iyo imika aan ka hadlin dambigan uu qirtay gacanta ku haya laamaha ammaanka

Booliska Pakistan waxaa kale oo ay shegeen in labadii sano ee u dambeesay ay dhaceen 12 kiis oo kan la mid ah.