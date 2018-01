Sacuudiga oo mamnuucay in la qurxiyo Geela tartanka laga qayb galiyo

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Tartanka Geela ayaa la bilaabay dalka Sacuudiga 2000

12 neef oo geel ah ayaa laga mamnuucay in ay qayb ka noqdaan tartanka quruxda geela Sacuudiga ka dib markii milkiilayaasha ay isku dayeen in ay sii qurxiyaan muuqaalka iyaga oo isticmaalaya daawooyiin jirka lagu qurxiyo.

Kumannan Geel ah ayaa la soo dhoobay xafladda tartanka quruxda geela ee King Abdulaziz Camel Festival.

Waxyaabaha ay garsoorayasha eegayaan ayaa waxaa ka mid ah quruxda faruuraha iyo kuruska geela.

Balse garsoorayasha ayaa arrintan hakiyay ka dib markii ay ogaadeen in qaar ka mid ah milkiilayaasha ay khiyaano sameeyeen si ay ugu guulaystaan lacagta abaalmarinta.

Dabaal dagga tartanka ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ah ,tartanka oradka Geela iyo dhadhanka caanaha geela.

Ciidda ku guulaysta tartankan Geela ayaa waxa la siinayaa abaalmarin lacageed oo dhan 57 milyan oo doolar.

Ali Al Mazrouei, ayaa sheegay in daawooyiinkan la isku qurxiyo loo isticmaalay in geela laga mariyo faruuraha ,Sanka iyo daanka'waxaa sidaasi ku waramay barta internet-ka ee The National.

Ali Al Mazrouei oo ka mid ah dadka geela tartansiiyo

Xukuumadda Sacuudiga ayaa u aragta tartanka in uu yahay mid muhim ah islamarkana madaxa garsoorayaasha tartankan Fawzan al-Madi ayaa sheegay in geelka ay u arkaan "Astaanta Sacuudi Carabiya ".

Markii ugu horreysay ee la qabtay tartanka quruxda Geela ayaa ahayd sanaddii 2000, waxaana imika lagu qabanayaa goob ku taalla wuqooyiga caasimada Riyadh.