Mareykanka: Waxaan dilnay 150 ka tirsan dagaalyahanada IS

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Mareykanka ayaa gacan ka siiyay dagaalyahanada kurdiyiinta iyo kuwa Carabta in ay qabsadaan magaalada Raqqa

Isbahaysiga uu Mareykanka hogaamiyo ayaa waxa ay sheegeen in duqeynta dhanka cirka ah oo ay ku qaadeen IS lagu dilay 150 ka tirsan dagaalyahanada.

Weerarka ayaa la sheegay in uu Sabtidii ka dhacay meel u dhaw al-Shafah,oo ku taalla koonfurta bari ee gobolka Deir al-Zour ee dalka Suuriya

Bayaanka isbahaysiga ayaa waxa sidoo kale lagu xusay in bartilmaameedka ay hagayeen macluumaad sirdoon taasi oo xaqiijisay in dad rayid ah aysan waxba ku noqon duqaynta lala beegsaday dagaalyahanada IS.

Ma jirto xaqiijin laga hayo dhanka IS ama taageerayaashooda oo ku aadan weerarkan.

Isbahaysiga uu mareykanka hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda IS ayaa waxay sheegeen in kooxda ay gacantooda ka baxday boqolkiiba 98 dhulkii ay haysteen dalalka Ciraaq iyo Suuriya.

Kooxda la baxday dowladda Islamka ayaa imika haysta qayb yar ooo ka mid ah dhulka Suuriya.

Dagaalyahanada IS ayaa waxa weeraro ku haya Mareykanka ,dagaalyahanada kurdiyiinta ee gacan saarka la leh Mareykanka iyo dowladda Suuriya oo taageero ka helaysa Ruushka iyo Iiraan.