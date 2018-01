Trump oo sheegay in uu diyaar u yahay in su’aalo laga weeydiiyo arrimaha Ruushka

Lahaanshaha sawirka Reuters

Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu la kulmo dacwad oogaha gaarka ah ee baaraya fadeexada farogalinta Ruushka ee doorashadii Maraykanka Mr Robert Mauller.

Trump ayaa intaas ku daray in su'aalo weeydiinta uu rajaynayo in ay dhici doonto muddo 3 todobaad gudahood ah.

Trump ayaa horey u sheegay in aysan u badneyn in Mr Mauller uu su'aalo weeydiin doono isaga, wuxuuna baaritaanka Ruushka ku tilmaamay mid isaga lagu ugaarsanayo.

Inkasta oo uu Trump ku adkaysanayo in wax xiriir wada shaqayn uusan dhexmarin isaga iyo Ruushka, haddane hay'adaha sirdoonka Maraykanka ayaa isku raacay in ay jirtay farogalin Ruush.

Waxyaabaha kale ee uu Trump ka sheegay shirkiisa jaraa'id oo uu ku qabtay Aqalka Cad ayaa waxaa ka mid ah in Hillary Clinton aysan diyaar u ahayn in su'aalo laga weeydiiyo fadeexaddii emailada. Waxa kale oo uu Trump beeniyay in agaasimihii kumeelgaarka ahaa ee FBI Mr Andrew McCabe uu weeydiiyay su'aal la xiriirta sida uu u codeeyay.

Todobaadkii hore kooxda Mr Mueller waxa ay waraysi la yeesheen xeer illaaliyaha guud Jeff Sessions, waxayna qorshaynayaan in dad kalena ay wareystaan.

Horey afar qof ayaa dacwad loogu soo oogay la xiriirta arrimaha farogalinta Ruushka.