Nin cadceedda u fadhiyay 800 maalmood si uu caddaalad ugu helo walaalkiis oo la diley

Image caption SR Sreejith

Nin u dhashay dalka Hindiya ayaa maalin kasta hor fariista xafiisyada dowladda ee gobolka Kerala, ee dalka Hindiya, isaga oo waxa kaliya ee uu codsanayo ay yihiin in uu helo baaritaan madax banaan oo lagu sameeyo geeriyidii walaalkiis.

Muddo 800 maalmood ah ayuu u barbar dhigay cadceedda, roobabka, qaboowga iyo dabeylaha, wuxuuna hadda noqday nin caan ah oo qadiyadiisa ay dad badan kusoo biireen.

SR Sreejith ayaa qaba in walaalkiis ka yar Sreejeey, 26 jir ahaa, ay dileen booliiska, maadaamaa uu jacayl ka dhaxeeyay gabadh qaraabo la ah mid ka mid ah saraakiisha Booliiska.

Booliiska waxa ay sheegeen in uu isaga is dilay, balse SR Sreejith waxa uu aaminsanyahay in xabsiga lagu dhex dilay, wuxuuna doonayaa baaritaan madax banaan.

Laga soo bilaabo 22 May, 2015 -kii illaa maanta ayuu xafiisyada hor fariistaa ninkan, waxaana hadda qadiyadiisa kor u qaaday dad caan ah oo ay ciyaartooy ka mid yihiin, waxaana kusoo biirey dad badan oo caddaalad darro ka tirsanaya dowladda.

Dilalka ay geystaan booliista iyo dadka ku dhex dhinta xabsiyada waa wax iska caadi ah dalka Hindiya, iyada oo diiwaanka dowladda uu muujinayo in 591 qof ay xabsiyada booliiska ku dhinteen intii u dhaxaysay 2010-kii illaa 2015-kii.

Warbixin ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayay ku sheegtay in booliiska ay dhimashada dadka gacantooda ku jira markasta sabab uga dhigaan in qofka uu isaga is dilay si loo qariyo jirdilka booliiska.

Wiilka dhintay ayaa la xiray waxyar ka hor intii uusan guursanin gabadhii uu jeclaa, waxaana lagu eedeeyay in uu xaday taleefoon.

Markii hore, banaanbaxa joogtada ah ee ninkan waxa uu ahaa mid aanan aad looga warqabin, balse todobaadyadii lasoo dhaafay ayuu cirka isku shareeray kadib markii nin atoore filimaanta jilla uu boggiisa Facebook soo dhigay sawirka ninkan iyo fariin uu ku taageerayo.

Image caption Dad badan oo kusoo biirey banaanbaxa SR Sreejith

Nin kale oo heesaa ah oo lagu magacaabo Gopi Sundar ayaa xitaa curiyay hees aad u baahday, iyada oo dadka isticmaala baraha bulshada ay si joogto ah u hadal hayaan arrinta SR Sreejith.

Nin lagu magacaabo Akhil Davis oo sameeyay bog lagu taageerayo qadiyadda SR Sreejith ayaa yiri "Halkan kama tagayno illaa dacwadda looga wareejinayo laanta baarista dambiyada ee CBI", wuxuuna intaas ku daray in qaarkood oo badan ay ka kala yimaadeen meelo fog fog.

Laanta dabogalka cabashooyinka booliska ayaa sanadkii 2016-kii sheegtay in ay ogaatay in wiilka geeriyooday aad loogu jir diley xabsiga dhexdiisa.

Dowlad goboleedka Kerala ayaa markii dambe amartay in dacwadda lagu wareejiyo laanta CBI, balse waa ay diiday hay'addan, iyada oo sheegtay in ay heyso shaqo badan, oo aysan mid kale ku dari karin.

Todobaadkii hore maxkamadda sare ayaa iyaduna amartay in dacwadda lagu wareejiyo CBI, iyada oo warbaahinta qaar ay tabinayso in CBI ay biloowday baarista dhimashada wiilka.

Balse SR Sreejith ma doonayo in uu soo afjaro banaanbixiisa illaa uu ka xaqiiqsado in CBI ay kiiska la wareegtay.

Ninkan oo mar ahaa dadka jirdhiska sameeya ayaa hadda aad u daciifay, waxana uu culeeskiisa marayaa 49 kg oo kaliya.