Muxuu Trump u necebyahay libaax badeedka?

Kooxaha u dooda xuquuqda libaax badeedka, islamarkaasna ka hortaga dabar goynta xayawaankan ayaa helaya yabooh lacageed oo badan, Donald Trump dartiis.

Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in uusan wax lacag ah u ansixin doonin kooxahan, wuxuuna intaas ku daray in uu jeclaan lahaa in libaax badeedka oo dhan uu wada dhinto.

Lacagaha lagu dirayo akoonada kooxahan daryeela libaax badeedka ayaa waxaa lasoo raacinayaa fariin ah "waxaan idiinku soo dirnay Trump dartiis".

"Waa adagtahay in yabooh lacageed loo helo xayawaan ay dadka intooda badan ka baqanayaan, balse tan iyo intii la daabacay hadalkii Trump , waxaa nasoo gaarayay yabooh hor leh oo la leeyahay Trump dartiis ayaan idiin siinay" ayay tiri Cynthia Wilgren oo madax ka ah hay'adda illaalinta libaax badeedka ee lagu magacaabo White Shark Conservancy.

Sida ay qortay majallada Newsweek, todobaadkii hore, qof ayaa rabaayad ahaan u qaatay libaax badeed yar oo kusoo caariyay xeebta Mexico, kaas oo loo bixiyay Donald Trump.

Hay'ad lagu magacaabo Shark Trust oo xanaanaysa libaax badeedka oo UK fadhigeedu yahay ayaa ka mid ah kuwa uu kordhay lacagaha yabooha ah ee soo galaya.

Wareysi ay bixisay haweenay jisha aflaamta galmada oo lagu magacaabo Stormy Daniels, ayay ku sheegtay in ay xiriir la lahayd Trump, sariirna la wadaagtay, waxayna sheegtay in Trump uu u sheegey in waligiis uusan lacag ku bixin doonin hay'adaha daryeela libaax badeedka.

Waxa ay sheegtay in Trump uu ka baqo libaax badeedka.