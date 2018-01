Maxaa kala haysta Madaxweyne Donald Trump iyo Falastiiniyiinta?

Madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa shaki ka muujiyay in markale ay dib u bilaabaan doonaan wadaxaajoodyada ka dhaxeeya Israa'iil iyo Falastiiniyiinta iyo inkale.

Waxa uu ka hadlayay Shirweynaha Dhaqaalaha Caalamka ee ka soconaya magaalada Davos kaddib wadahadallo uu la yeeshay hogaamiyaha Israa'iil Benjamin Netanyahu.

Mr Trump waxa uu Falastiiniyiinta ku eedeeyay in aanay doonayn in horumar laga gaaro wadahadallada, waxa uuna sheegay in haddii aanay miiska wadahadalka iman uusan Mareykanka iyo iyaga wax dambe dhexmari doonin.

Haddaba si aannu umuurtan u falanqeyno ayaa waxaannu la xiriirnay Dr Axmed Sheekh Maxamed (Tiir) oo aan marka hore waydiiyay waxa uga baxay hadalka Madaxweyne Trump?