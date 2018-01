Mucaaradka Suuriya oo qaadacay wadahadalada ay Ruushka garwadeenka ka yihiin

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Staffan de Mistura (Midig)

Mucaaradka dalka Suuriya ayaa waxay sheegeen in aysan ka qaybgali doonin wadahadalada ay Ruushka garwadeen ka yihiin ee lagu wado in todobaadka soo socda ay ka dhacaan magaaladda Sochi .

Go'aankan ayaa yimid ka dib wadahadalo ay Qaramada Midoobay soo qabanqaabisay oo laba maalmood uga socda magaalada Vienna dhinacyada isku haya Suuriya.

Dalalka reer galbeedka ayaa shaki ka muujiyay wadahadalada ay wadaan Ruushka , waxa ayna ka cabsi qabaan in Ruushka ay doonayaan in ay minjoxaabiyaan wadahadalada ay Qaramada Midoobay garwadeenka ka tahay.

Wadahadalada Vienna ayaa waxaa hareeyay qorshaha Ruushka ee ku aadan shir nabadeed ay gar wadeen ka yihiin.

Ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan Suuriya Staffan de Mistura ayaa sheegay in xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ay u taalo go'aanka ah in Qaramada Midoobay ay ka qaybgalayso wadahadalada Sochi iyo in kale.

Balse waxa uu carabka ku adkeeyay in howsha qoridda dastuur cusub ay qayb ka tahay geedi socodka ay garwadeenka ka tahay Qaramada Midoobay.

Labada dhinac wareegyadii hore ee wadahadalada ma yeelan kulan fool ka fool ah ,mana jirin calaamad muujinaysa in taasi ay dhacday wadahadalaad Vienna.