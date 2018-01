Maraykanka oo mamnuucista ka qaaday qaxootiga

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Xoghayaha amniga gudaha Maraykan Kirstjen Nielsen

Dowladda Maraykanka ayaa mamnuucista ka qaaday dadka qaxootiga ah ka socda 11 dal oo loo arkay in ay halistooda badantahay in ay galaan Maraykanka, balse waxa ay wajahayaan baaritaan dheeraad ah ka hor inta aanan loo ogolaanin in ay dalkaas galaan.

Xoghayaha amniga gudaha Maraykan Kirstjen Nielsen ayaa sheegtay in qaxootiga ay mari doonaan baaritaan adag oo la xiriira heerka halista.

Maamulka Trump ayaa bishii Obtoobar mamnuucay in ay Maraykanka galaan dadka ka socda 10 dal oo Muslimiinta u badanyihiin iyo dalka Kuuriyada Waqooyi.

"Waa muhiim in aan ognahay qofka soo galaya Maraykanka waxa uu yahay" ayay tiri Nielsen .

Inkasta oo waddamada mamnuucista ay saamaysay aanan magacanyadooda la sheegin, haddane kooxaha qaxootiga u ololeeya waxa ay sheegeen in ay kala yihiin dalalka Masar, Iran, Ciraaq, Liibiya, Mali, Kuuriya Waqooyi, Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed, Suudaan, Suuriya, iyo Yemen.

Saddexdii sano ee ugu dambeeysay qaxootigii Maraykanka galay boqolkiiba 40% waxa ay ka yimaadeen dalalkan.

23 qof qaxooti ah oo kaliya ayaa Maraykanka galay tan iyo intii Trump uu soo rogey mamnuucista, waxayna arrintaas ku suurtogashay amar maxkamadeed.