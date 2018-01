Tuugo faagatay qabuuro ku yaala Zambia

Lahaanshaha sawirka AFP

Koox tuugo ah ayaa faagtay qabuuro ku yaala dalka Zambia, halkaas oo ay kala baxeen meydkii iyo naxashkii lala duugay.

Wargeyska Times of Zambia ayaa qorey in qabuuraha la faagay ay ku aasnaayeen dadka Albino loo yaqaano ee jirkooda uu ka maqanyahay maadada midabka u yeela, waxaana loo malaynayaa in loo xaday meydka sababo la xiriira quraafaad ay dadka qaar aaminsanyihiin.

Waxaa la aaminsanyahay in xubnaha qaar oo dadka Albino ah ay dawo u yihiin cuduro, ama waxaaba loo isticmaalaa arrimo la xiriira sixirka.

Ehalada meydka ayaa ogaaday in qabriga la qodey, waxayna wargaliyeen booliiska oo ogaaday in meydkii iyo naxashkii lala aasayba uu maqanyahay.

Waxa ay booliiska sheegeen in qofka lala baxay la aasay sanadkii 2016-kii, waxayna ku raad joogaan dadkii falkaas ka dambeeyay.

Dalalka qaar oo Afrika ka tirsan ayaa la ugaarsadaa dadka Albino ah, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah la dilay.