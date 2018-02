Ninkii 'walaalkiis cadceeda u fadhiyay' oo gurigiisa ku laabtay

Lahaanshaha sawirka VIVEK R NAIR Image caption SR Sreejith ayaa ka cabanayay walaalkii oo al dilay

Nin ku nool gobolka Kerala ee dalka Hindiya ayaa soo afjaray 782 maalmood oo ah cabasho uu ku dalbanayay in walalkii oo la dilay baritaan lagu sameeyo dilkiisa.

SR Sreejith ayaa sheegay in walaalkii ay booliiska dileen ka dib markii lagu eedeeyay in u teleefoon xaday .

Muddo 782 maalmood ah ayuu u barbar dhigay cadceedda, roobabka, qaboowga iyo dabeylaha, wuxuuna hadda noqday nin caan ah oo qadiyadiisa ay dad badan kusoo biireen.

SR Sreejith ayaa imika soo afjaray cabashadaasi uu mudada ka badan 700 u horfadhiyay xafiisyada dowladda ka dib markii baarayaasha ay ka qoreen dacwadiisa.

Booliiska waxa ay sheegeen in uu isaga is dilay, balse SR Sreejith waxa uu aaminsanyahay in xabsiga lagu dhex dilay, wuxuuna doonayaa baaritaan madax banaan.

Laga soo bilaabo 22 May, 2015 -kii illaa maanta ayuu xafiisyada hor fariistaa ninkan, waxaana hadda qadiyadiisa kor u qaaday dad caan ah oo ay ciyaartooy ka mid yihiin, waxaana kusoo biirey dad badan oo caddaalad darro ka tirsanaya dowladda.