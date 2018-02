Australia: Siyaasigii tobnaad oo xilkiisa ku waaya in labo baasaboor uu haysto

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption David Feeney ayaa sheegay in baarlamaanka uu iska casilayo

Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Australia ayaa noqday siyaasigii 10 ee xilkiisa waaya ka dib markii la ogaaday in uu labo dhalasho ama laba baasaboor haysto.

Xildhibaan David Feeney ayaa sheegay in uu is casilayo ka dib markii uu awoodi waayay in uu caddeeyo in uu ka tanaasulay muwaadinimada UK.

Sanadkii aanu soo dhaafnay 9 siyaasi ayaa xilka laga qaaaday ka dib markii la ogaaday in ay laba dhalasho haystaan, inkastoo lab ka mid ah markii danbe dib loo soo celiyay ka dib markii mar kale la soo doortay.

Qofka haysta labo dhalasho looma ogola dalka Australia in uu kursi baarlamaan u istaago.

Mr Feeney ayaa sheegay inkastoo uu ka tanaasulay dhalashadiisii UK uu hadana caddayn waayay arrintaasi.

"Waan awoodi waayay in aan beeniyo in aan laba dhalasho haysto," waxa sidaasi maanta u sheegay wariyayaasha Mr Feeney.

Arrintan la xiriirta labada dhalasho ayaa ruxaysay siyaasada Australia tan iyo bishii July ee sanaddii aanu soo dhaafnay waxa ayna xitaa halis galisay aqlabiyada ay dowladda ku leedahay baarlamaanka dhexdiisa.