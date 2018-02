Maraykanka : Venezuela militariga ayaa afgambin doona

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Rex Tillerson

Wasiirka arrimaha dibedda Maraykanka Tillerson ayaa sheegay in militariga Venezuela laga yaabo in ay afgambi ku sameeyaan madaxweyne Maduro.

Tillerson ayaa sheegay in Maraykanka uusan isku dayaynin uu badalo hoggaanka sare ee dalkaas, balse waxa uu intaas ku daray in sida ay taariikhda tilmaamayso in militariga Latin Amerika ay farogaliyaan haddii uu qalalaase yimaado.

Waxa uu Tillerson hadal ka jeedinayay jaamacadda Texas ka hor inta uusan u ambo bixin safar uu ku tagayo Latin America.

Dalalka uu booqan doono waxaa ka mid ah Mexico, Argentina, Peru, Colombia iyo Jamaica.

Wadahadallada Venezuela oo fashilmay

Canada oo eriday safiirkii Venezuela

Venezuela oo baadigoobaysa mucaarad hubaysan

"Haddii hilibka digaagta ay ku yara kululaato, waxaan hubaa in saaxiibadiisa Cuba ay siin doonaan hilib kale isaga oo xeebta ku sugan" ayuu yiri Tillerson oo u duur xulayay madaxweynaha Venezuela Nicholas Maduro.

Waxa uu Maduro ugu baaqay in uu magangalyo weeydiisto dalka Cuba.

Wasiirka arrimaha dibedda Venezuela Jorge Arreaza ayaa cambaareeyay hadalada Tillerson, wuxuuna dalalka Latin America ugu baaqay in ay u midoobaan cadawgooda.

Madaxweyne Maduro ayaa galaya doorasho muddo xileedkeedu uu yahay lix sano bisha April ee soo socota xili uu wali dalkaas ka socdo qalalaase ragaadiyay dhaqaalaha.