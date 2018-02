Hindiya: Maclimad Dab ku ciqaabtay arday

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Ciqaabta sida garaaca ayaa horey looga mamnuucay dalka Hindiya

Booliiska dalka Hindiya ayaa bilaabay baaritaanka eedeeyn ku saabsan maclimad la sheegay in 13 arday ay ku qasabtay in ay gacanta dul dhigaan oo ay ku dhalaaliyaan Shumac olalaya.

Maamulahani oo lagu magacaabo Sushanti Hembrom, ayaa doonaysay in ay ka sheegsiiso ardaydan lacag laga xaday mid ka mid ah ardayda.

Dhacdadani ayaa Arbacadii ka dhacday iskuul si gaar ah loo leeyahay oo ku yaalla gobolka Jharkhand ee bariga dalka Hindiya.

Ms Hembrom ayaa shaqada laga joojiyay ka dib markii ay waalidiinta cabasho gudbiyeen.

Booliiska ayaa u sheegay laanta BBC ee luuqada Hindiga in maclimaddani ay sheegtay in ay doonaysay in ardayga dambiilaha ah uu is sheego marka uu dabka ka baqo.

Balse dhammaan ardaydii ayaa samaysay wixii lagu amray islamarkana gacmaha gashaday holaca dabkaasi.

Iyada oo qaar ka mid ah ay markiiba dabka gacanta kala boodeen ayaa haddana 7 ka mid ah waxaa ay ka gubteen gacmaha.

Mid ka mid ah ardaydaasi oo la sheegay in Ms Hembrom ay si xoog ah gacantiisa ugu qabatay dabka ayaa dhaawac halis ah soo gaaray.

Booliiska ayaa waxay sheegeen in Ms Hembrom, oo qiratay waxa dhacay ay sheegtay "in ay qalad wayn gashay " ayna ka raaligalisay ardayda iyo waalidiintooda.

Ciqaabaha sida garaaca ayaa laga mamnuucay iskuulada dalka Hindiya, balse wali waa mid si baahsan uga jirta dalka Hindiya.