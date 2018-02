Soomaaliland oo billowday diiwaangelinta shaqaalaha dowladda

Xarunta hay'adda shaqaalaha dowladda waxaa ka socota hawl ballaadhan oo aad ku arkeyso shaqalaha wasaaradaha iyo hay'adaha dowladda oo midba maalin saf la soo gelinaayo oo la diiwaangelinaayo qof walba kadib marka foom dheer laga buuxiyo.

hawshan waxaa wadda hay'adda shaqaalaha dawladda oo sheegtay in ujeedadu tahay in meesha laga saaro shaqaale aan jirin oo mushahar iska qaata , iyo in derejada uu mudanyahay loo sameeyo qof kasta oo shaqaale dawladeed ah.

Weriyaha BBC ee hargeysa Axmed Saciid Cige ayaa tegay xarunta diiwaangelinta shaqaaluhu ka socoto oo la hadlay dhinacyo kala duwan oo warbixintan nooga soo diray.