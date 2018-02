Madaxwaynihii hore ee Maldives oo caalamka kaalmo ka codsaday

Lahaanshaha sawirka AFP/GETTY Image caption Mohammed Nasheed madaxwaynihii hore ee Maldives

Madaxwaynihii hore ee dalka Maldives oo musaafuris kaga maqan dalkaasi ayaa ugu baaqay dalalka kale in ay soo faragaliyaan xasarada siyaasadeed ee dalkasi ka jirta.

Mohammed Nasheed ayaa ka codsaday Hindiya in ay gacan ka gaysato sidii xabsiga looga siidayn lahaa siyaasiyiin.

Mareykanka ayuu sidoo kale ka codsaday in uu xaddido xiriirka dhaqaalaha ee uu dalkaasi la leeyahay.

Jahwareerka siyaasadeed ee dalka Maldives ayaa billaabmay ka dib markii madaxwayne Abdulla Yameen uu diiday in uu siidaayo maxaabiis ay amartay in la siidaayo maxkamada ugu sareysa dalkaasi.

"Waa in awoodda aan xoog uga qaadnaa," ayuu yiri Mr Nasheed.

Dowladda ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah, waxaana la xiray madaxii cadaaladda ee dalkaasi iyada oo aan wax faafaahin ah laga bixin.

Mucaaradka ayaa cambaareeyay xarigiisa.

Tillaabada ay qaaday dowladda Maldives ayaa sidoo kale cambaareeyay beesha caalamka.

Halkee ayay dhibaatada ka soo billaabatay

Maxkamada ayaa jimcihii gudoomisay in maxkamadayntii madaxwaynihii hore ee dalkaasi Mohamed Nasheed ay ahayd mid aan dastuuri ahayn.

Maxakamadda ayaa sidoo kale amartay in xabsiga laga siidaayo sagaal xildhibaan taasi oo mucaaradka ka dhigaysa in ay dib u hantaan aqlabiyadii ay baarlamaanka ku lahaaayeen.

Dowladda Maldives oo diiday in ay u hogaansanto amarka ayaa taa badalkeeda waxa ay joojisay howshii baarlamaanka dalkaasi.

Xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi ayaa sheegay in tillaabo waliba oo lagu xirayo madaxwaynaha ay tahay sharci daro.

Xeer ilaaliyaha guud ee Maldives Mohamed Anil ayaa saxaafada la hadlay Axaddii isaga oo ay la socdaaan madaxa ciidamada qalabka side, Gen Shiyam, iyo taliyaha booliiska Abdulla Nawaz, oo isagu ninkii jagadaasi uga horeeyay xilka laga qaaday ka dib markii uu sheegay in amarka maxkamadda uu u hogaansamayo.

Mr Anil ayaa sheegay in uu rumaysan yahay in maxkamada ugu sareysa dalkaasi ay isku dayi karto in ay gudoomiso in madaxwaynaha uusan awoodda sii hayn.