UK oo wafti xildhibaano ah oo xaqiiqo raadin ah u dirtay Google iyo Twitter

Xildhibaano ka tirsan guddiga dhaqanka, saxaafadda, ciyaaraha iyo tijnoolajiyadda ee baarlamaanka Britain ayaa ku sugan dalka Maraykanka, halkaas oo ay kulamo la yeelanayaan shirkadaha waaweyn ee Google, Twitter iyo Facebook.

Ujeedka ayaa waxa uu yahay in ay wax ka ogaadaan wararka been abuurka ah ee kusoo batay baraha bulshada iyo qalabka internet-ka, gaar ahaan farogalinta la sheegay in Ruushka ay ku samaynayaan doorashooyinka dimoqoraadiga ah ee dalalka reer Galbeedka ka dhaca.

Ra'isulwasaaraha Britain Theresa May ayaa Ruushka ku eedeysay in ay hub ahaan u isticmaalayaan qalabka warfaafinta, waxaana xitaa la sheegay in ay farogalinayaan doorashooyinka Britain.

Waxay noqonaysaa markii koowaad oo xildhibaano UK ay meel ka baxsan dalkaas ku sameeyaan dhagaysi dadweyne oo si toos ah loo baahinayo.

Waxaa guddiga hor madaxweyne ku xigeenka Google Richard Gingras iyo Juniper Downs oo ah madaxa xiriirka dadweynaha ee YouTube.

Dadka kale ee guddiga hortiisa qiraalka ka bixinaya waxaa ka mid ah madaxweyne CNN Tony Maddox, iyo agaasimaha wargeyska New York Times, waxayna ka hadlayaan saamaynta uu warbaahinta ku yeeshay wararka been abuurka ah ee lagu baahiyo baraha bulshada.