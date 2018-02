Dowladda madaxwayne Assad oo Mareykanka ku eedeeysay xasuuq

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Dagaalyahanada SDF ayaa ah kuwo gacan saar la leh Mareykanka

Dowladda Suuriya ayaa isbahaysiga uu Mareykanka hogaamiyo ku eedeeysay danbiyo dagaal ka dib markii duqaymo dhowr ah oo ay Mareykanka fuliyeen lagu dilay boqolaal ka tirsan dagaalyahanada gacan saarka la leh dowladda.

Duqaymahani ayaa ka dhacay bariga gobolka Deir el-Zour.

Iska hor imaadkani ayaa ah kii ugu dhimashada badnaa ee labada dhinac dhex mara.

Mareykanka ayaa waxay dhankooda shegeen in la taliyayaal ku sugnaa saldhig ay Kurdiyiinta leeyihiin ay la kulmeen weerar daandaansi ah islamarkana ay xaq u leeyihiin in ay is difaacaan.

Xukuumadda Moscow ayaa dhacdadani ku tilmaamtay mid laga shalaayo islamarkana ay arrintan u soo bandhigi doonaan golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay.

Dhanka kale Qaramada Midoobay ayaa ku baaqday in sida ugu dhaqsiyaha badan loo hakiyo dagaalka Suuriya.

Hay'adaha gargaarka ayaa waxa ay sheegeen in dagaalka oo la hakiyo muddo bil ah ay fursad siinayso in gargaarka bina'aadanimo la gaarsiiyo dadka si aadka ah ugu baahan.