Dukaan dadka meydka ah oo keliya looga adeego oo ku yaalla Jigjiga

Magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa aad loo hadal hayaa dukaan ku caan baxay waxyaabo dad badan aysan ku dhiiran karin ama aysan ka ganacsan karin.

Dukaankan oo lagu magacaabo Daarul Aakhira ayaa waxaa lagu iibiyaa karfanta ama kafanta meydka lagu kafano.

Bannaanka hore ee dukaanka waxaa ku dheggan boor weyn oo uu ku sawiran yahay qof meyd ah oo la kafanay waxaana sidoo kale ku qoran ku soo dhawaada dukaanka reer aakharaadka.

Arrintan ayaa ku khasabtay dad badan in ay ka cabsadaan in ay dukaankaasi gudaha u galaan, waxaana uu dukaankani saameyn ku yeeshay ganacsiga maqaaxi shaaha laga cabbo oo u dhow maadaama dad badan aysan ku dhiiran karin in ay hoos fariistaan boorka uu ku sawiran yahay meydka.

Warbixintan waxaa arrintaasi ku eegaya weriyaha BBC-da ee Jigjiga Cabdinasir Sheekh Maxamed Xikam.