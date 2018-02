Booliiska Koonfur Afrika oo u dhacay guriga Zuma saaxiibkiis

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Hawks

Ciidammada sida gaarka u tabobaran ee la dagaalanka dambiyada ee Hawks loo yaqaano ee dalka Koonfur Afrika ayaa aroornimadii maanta weerar lama filaan ah ku qaaday guri uu Johannesburg ku leeyahay nin ganacsade ah oo saaxiib la ah madaxweyne Jacob Zuma.

Waxa ay ciidanka baarayaan eedeymo la xiriira in Mr Gupta uu dowladda madaxa ka qabsaday isaga oo aanan ka mid ahayn, islamarkaasna xitaa mararka qaarkood magacaabayay xubnaha golaha wasiirada qaar si uu uga helo abaalmarin.

Illaa 3 qof ayaa illaa iyo hadda lasoo xiray , oo uu ka mid yahay mid ka mid ah ragga la dhashay Atul Gupta.

Qoyska Gupta ayaa intii muddo ahba waxaa lagu eedeynayay in saaxiibtinimada kala dhaxaysa madaxweyne Zuma awgeed ay ku heleen lacago badan si musuqmaasuq ah, islamarkaasna u yeesheen saamayn siyaasadeed oo aanan caadi ahayn. Balse iyaga waa ay beeniyeen eedeymaha loo jeediyay.

Xilliga uu hawlgalka kusoo beegmay ayaa ah xili madaxweyne Zuma loogu baaqay in uu xilka ka dego, lagana yaabo in saacadaha iyo maalmaha soo socda uu ku dhawaaqo in uu is casilay.

Zuma laftiisa ayaa loo heystaa dacwado badan oo la xiriira musuqmaasuq iyo wax isdabo marin.

Laanta Hawks oo ka tirsan booliiska waxa ay u qaabilsantahay baaritaanada dambiyada mudnaanta koowaad leh, waxayna sheegeen in ay baarayaan guriga oo ah mid aad u weyn oo gidaaro waaweyn ku xeendaabanyihiin.

Mar sii horeysay ciidanka waxa ay galeen beer aseendo ah oo meel gobol ah ku taala, taas oo ay qoyskan leeyihiin, lagana yaabo in caddeymo halkaas laga heley uu horseeday weerarka maanta guriga lagu qaaday sida ay tabinayso warbaahinta Koonfur Afrika.

Beertan oo ku taala meel u dhow magaalada Vrede ee gobolka Free State ayaa lagu magacaabaa Estina, waxaana lagu xanaaneeyaa lo' badan oo caano laga liso, ujeedkuna uu ahaa in nolosha dadka madoow lagu soo kobciyo, hase yeeshee qoyska Gupta ay ka macaasheen lacago badan si sharci darro ah.

Maxay yihiin qoyska Gupta?

Waa qoys hunuud ah oo sanadkii 1993-dii kasoo haajiray dalka Hindiya, yimidna Koonfur Afrika, halkaas oo ay ka hirgaliyeen ganacsiyo badan.

Ganacsiyada ay leeyihiin waxaa ka mid ah godadka macdanta laga qodo, gaadiidka cirka, tamarta, saxaafadda, iyo waliba shirkad tijnoolajiyadda ah.

Waa saddex wiil oo wada dhashay, waxa lagu kala magacaabaa Atul, Rajesh iyo Ahay. Waxaa aad loogu yaqaanaa saaxiibtinimadooda Zuma.

Waxyaabaha aadka loo tabiyay waxaa ka mid ah in aroos loo dhigay gabadh uu midkood dhalay in lagu galbiyay baabuurta dowladda, islamarkaasna diyaaradihii siday dadkii kasoo qeybgalay xafladda in laga soo dajiyay garoonka militariga ee Waterkloof ee Pretoria, halkaas oo ay mamnuuc tahay in dad shacab ah isticmaalaan, laguna xifdiyay xeer baarlamaanka uu meelmariyay oo la yiraahdo 'National Key Points Act' kaas oo ka hadlaya goobaha dowladda ee aadka muhiimka u ah, sirta qarana ah sida Madaxtooyada iyo garoonkaas.

Waxaa kale oo reerkan lagu heystaa in wasiir ku xigeenkii hore ee maaliyadda Mcebisi Jonas uu sanadkii 2016 ay reer Gupta u yabooheen in ay siinayaan $50 milyan oo doolar , kadibna ay ka dhigayaan wasiirka maaliyadda, waa haddii uu iyaga u hoggaansamo.

Waxaa xigay in warbixin hay'ad dowli ah oo madax banaan ay soo saartay, taas oo lagu sheegay in reer Gupta iyo Zuma ay ka wada shaqeeyeen sidii ay u heli lahaayeen qandaraasyo dowladeed si sharci darro ah.