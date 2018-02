Abaalmarin BBC ee Komla Dumor 2018: BBC oo raadinaysa Xidigaha Saxafiyiinta Afrika

Image caption Komla Dumor

Intii yarayd ee uu noolaa Komla Dumor waxa uu saamayn aan caadi ahayn uu ku yeeshay Ghana,Afrika iyo guud ahaan caalamka.

Intii uu ku jiray shaqdiisa wariyanimada waxa uu soo gudbiyay waji cusub oo ay leedahay qaaradda Afrika.

BBC ayaa wax ka go'an in ay sii waddo waxqabadkiisa iyada oo loo sii marayo abaalmarintiis muhimka ah oo looga gol leeyahay in lagu xoojiyo awoodda jiilka cusub ee saxafiyiinta Afrika si sheekooyiinka qaarada ay ugu sheegaan dhagaystayaasha guud ahaan caalamka.

Ilaa iyo hadda waxaa abaalmarintan ku guulaystay saddex saxafi oo kala ah mid u dhashay Ugana iyo labo u dhashay Nigeria.

Amina Yuguda ayaa abaalmarinta ku gulaysatay sanaddii aanu soo dhaafnay.

"Waxa aan dareemay in tani ay ahayd bilowgii xirfadeyda, in aan helo heer caalami ,in la ii aqoonsado heer caalami ah , waxa ay ka dhigan tahay in aan meel gaaray.ayay tiri Amina Yuguda.

Tartankan ayaau furan saxafiyiinta Afrika ee qaarada ku sugan.

Wixii faahfaahin ah waxa aad booqan kartaa bbc.com/komladumor.

Qabashada codsiyada ayaa waxa uu ku egyihiin saqda dhexe ee 23 March 2018