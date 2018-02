Qaramada Midoobey oo sheegtay in gargaar ay gaarsiin weyday dadka bariga Quuta

Lahaanshaha sawirka AFP

Qaramada Midoobey ayaa sheegeysa in sida kaliya ee macquul ah ee gargaar lagu gaadhsiin karo dhulka uu mucaaradku gacanta ku hayo ee bariga Quuda ay tahay xabbad joojintii muddada bisha ahayd ee uu dalbaday golaha ammaanku.

Qaramada Midoobey waxa ay sheegtay in inkastoo Ruusku uu ku dhawaaqay xabbad joojin muddo shan saacadood ah maalin kasta laga billaabo shalay oo salaasa ahayd, haddana ay u suurtageli weyday in gargaar la gaadhsiiyo dadka tabaaleysan.

Qaramada midoobey ayaa sheegtay in aanay suurta gal ahayn in ay gargaar iyo dawooyin ay gaarsiiayaan dadka ku xayiran goobaha ay mucaardku haystaan ee ku yaal bariga Ghouta .

QM waxa ay sheegay in dhamaan dhinacyada oo dhami ay tahay in ay u hoggaansamaan xabad joojinta ay dalbadeen golaha ammaanka ee QM , taasina ay ku xirantahay nolasha kumanaan rayid ah.

Guul daradaasi ku timid xabbad joojintii uu Ruushka ku dhawaaqay ayaa dowladda Suuriya waxa ay ku eedeysay mucaaradkeeda iyo kooxo ay ku sheegtay argagixiso oo ku sugan bariga Quuta.

Wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Suuriya Feysal Mikdaad ayaa sheegay in xabbad joojintaasi dhanka bani'aadanimada loogu talagalay in lagu badbaadiyo nolasha dadka bariga Qouta waxa uuna mucaaradka ku eedeeyay in ay hannaankaasi carqaladeeyeen.

Shalay oo ahayd maalintii ugu horreysay ee xabbad joojinta uu Ruushka ku dhawaaqay ee shanta saacadood maalin kastaa ayaa dagaallo iyo duqeymo dhacay waxaa ku dhintay ugu yaraan lix qof.

Mucaaradka iyo dowladda Suuriya midba midka kale ayuu ku eedeeyay jebinta heshiiskaas balse Ruushka ayaa mucaaradka Suuriya ku eedeeyay in ay hoobiyeyaal ku duqeeyeen aag loo asteeyay in dadka gargaarka ay ka helaan.

Haseyeeshee Mareykanka ayaa Ruushka ku eedeynaya laba wajiileyn oo waxa uu yiri waxa uu shidaya dabka ka huraya Suuriya isla markaana uu iska dhigayo qofkii colaaddaasi dhex dhexaadinayay.

Dhanka kale, Kuuriyada Woqooyi oo xifaaltan siyaasadeed oo dhanka hubka Niyuukleerka uu kala dhaxeeyo waddamada reer galbeedka ayaa hadda lagu eedeynayaa in ay dowladda Suuriya ka caawineyso helitaanka hubka kiimikada ahi.

Warbiixin qarsoodi ahayd oo warbaahinta loo dusiyay ayaay sheegeysa in Kuuriyada Woqooyi ay Suuriya geysay waxyaabo sun ah oo ay suurtagal tahay in dowladda Suuriya ay ka sameysanaysay hub kiimiko ah.

Sidoo kale waxaa la sheegayaa in khubaro ka socota kuuriyada Woqooyi ay ka shaqeeyaan wershad hubka lagu sameeyo oo ku taala gudaha dalka Suuriya.

Dowladda Suuriya ayaa kal hore ogolaatay in ay burburiso keydkeeda hubka kiimikada kaddib markii weerar suntan SERIN loo adeegsaday ay ku dhinteen boqolaal qof gobolka Quuta sanadkii 2013-kii balse ilaa xilligaasi waxaa mar kastaa lagu eedeynayay in dad rayid ah u isticmaashay hub kiimiko ah.