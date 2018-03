Warqad uu qoray Mahatma Gandhi oo lacag badan la kala siisanayo

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Warqad uu qoray halgamaagii caanka ahaa ee dalka Hindiya Mahatma Gandhi , kuna saabsan nabi ciise (cs) ayaa lagu iibinayaa carwo gaar ah oo ku taala Maraykanka.

Warqadan ayuu Gandi u qoray nin baadari ah oo Maraykanka ku sugan, kaas oo ka codsaday in uu kusoo biiro diinta masiixiga, balse Gandi uu kaga jawaabay in waxa kaliya ee uu ogyahay ay yihiin in nabi Ciise (CS) uu ahaa mid ka mid ah dadka adduunka ugu wanaagsan, iyo macalimiinta ugu fiican.

Warqadda oo uu saxiixay Gandhi ayaa waxaa la diray 6-dii April, 1926, wuxuuna u diray baadari lagu magacaabo Milton Newberry Frantz.

Warqadda ayaa waxaa lagu iibiyay lacag dhan $50,000 doolar, waxaana la fahamsanyahay in ay tahay tan kaliya ee uu ka qoray moowduucan.

Lahaanshaha sawirka RAAB COLLECTION

Waxyaabaha kale ee Gandhi ku saabsan ee la iibiyay

April 2012 : waxaa la iibiyay ciiddii iyo badiil tiilay halkii lagu dilay Gaandhi, waxaana lagu kala iibsaday illaa £10,000

February 2013 : Warqad uu qoray Gandhi oo xabsiga Ingiriiska ku jira ayaa lagu kala iibsaday lacag dhan £115,000

May 2013 : Warqad kale oo uu ka qoray dhaxalkiisa ayaa lagu iibiyay £55,000.

May 2013 : Qalabkii tarashka ee uu Gaandhi xabsiga ku isticmaali jiray ayaa lagu iibiyay £110,000.

March 2009: Ookiyaalayaashii Gandhi uu caanka ku ahaa, saacad uu jeebka ku wadan jiray, kabo, saxan, iyo baaquli ayaa lagu iibiyay lacag dhan $1.8 milyan.

July 2007 : Warqadii ugu dambeysay ee uu qoray Gandhi ayaa lagala wareegay carwo ku taala London, waxaana la wareegtay dowladda Hindiya.

July 1998 : Waraaqo uu qoray Gaandhi ayaa lagu kala iibsaday $30,000 carwo ku taala London.