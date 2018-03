Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Trump oo dad badan kaga qososhiiyay kaftan

Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump waxaa lagu yaqaanaa hadalo cad cad oo uu fulintoodana ka dhabeeyo inta badan, balse markan waxa uu jeediyay khudbad kaftan ah.

Isaga oo hadal ka jeedinayay xaflad casho sharaf ah , ayuu kaftankiisa diirka kaga dhigay dad badan oo ka shaqeeya Aqalka Cad iyo kuwa kale oo ay ka mid tahay xaaskiisa.

Wuxuu ka bilaabay wiilka uu sodoga u yahay Jared Kushner oo dhawaan hoos loo dhigay darajadiisa ogolaanshaha amniga ee Aqalka Cad, wuxuuna yiri Trump "Waan kasoo daahnay xafladda, sababtoo ah Kushner waa uu soo dhaafi waayay qolyaha amniga qaabilsan".

Waxa uu soo hadal qaaday xeer illaaliyaha guud oo uu sheegay in uusan magacaabi lahayn haddii uu u malaynayo in uu isaga baxayo hawsha baaritaanka fadeexada Ruushka. Trump ayaa waxa uu ku kaftamay in uu Jeff Sessions u bandhigay in uu gaariga lasoo raaco markii ay xaflada usoo socdeen, balse uu ka cudur daartay, isaga oo u duurxulaya hawshii baaritaanka ee uu ka cudur daartay.

Dadka kale uu kaftanka ka sheegay waxaa ka mid ah madaxweyne ku xigeenka Mike Pence oo uu sheegay in uu markasta weeydiiyo goorta xilka laga xayuubin doono.

Ninkii horey ula shaqayn jiray Steve Bannon ayuu ka yiri "Ninkaasi wuxuu siraya u dusiyay sidii markabkii Titanic biyaha u dusiyay".

Iyada oo ay dad badan ka tagayaan shaqada Aqalka Cad, ayuu xaaskiisa Malenia ku kaftamay in iyadana ka tagi doonto Aqalka Cad.