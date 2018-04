Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan Cabdiwali Gaas : Awood uma lihi in aan ku darsado mudada xilhaynta

Iyada oo sanad wax ka yar ay naga xigto doorashooyinka madaxweynenimo ee dowlad goboleedka Puntland, ayuu madaxweyne Cabduwali Maxamed Cali Gaas waxa uu beeniyay inuu doonaya inuu ku darsado muddada xil-haynta

Waxa uu marka koowaad ka jawaabay eedeymo dhawaanahan soo baxayay oo ahaa in madaxweynaha uu qorshaynayo in uu muddo kororsi sameeyo, wuxuuna yiri "Waxaan maqlayaa madaxweynahaa hal sanuu ku darsanayaa, labo sano ayuu ku darsanayaa, aniga awoodaas maba lihi, haddii qofka la siinayo in uu isaga darsanayo waa wax la yaab leh, waxaanse rabaa in aan dadka u sheego, doorasha Puntland si mug leh ayay waqtigeeda ku dhacaysaa, 8-da Janaayo, 2019-ka, sidii ay u dhici jirtay si ka fiican ayay u dhacaysaa".

Madaxweyne Gaas oo waraysi siinayay BBC-da , ayaa sidoo kale ka hadlay waxyaabaha uu isaga shaqsi ahaan damacsanyahay marka la gaaro xiliga doorashada, wuxuuna yiri "Marka waqtigeeda la gaaro ayaan ka hadli doona, hadda shaqo kale ayaan ku jiraa, marka waqtigaas la gaaro ayaa sheegi doonaa meesha aan ka aadi doono iyo in aan kusii jiri doono shaqadan , in aan dhanka ganacsiga u leexan doono, iyo in aan waxbarashadii iyo macalinimadii aan ku laaban doono".

Dhawaan Ciise Maxamuud Faarax (Dhoollowaa) oo ah afhayeen u hadlay koox siyaasiyiin ah oo madal samaystay oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in ay xukuumada Puntland ka dalbayaan in ay qabato waqtigii ay dhici lahayd doorashada.

"Waxaan ognahay in dowladda Puntland aysan ku jirin wax qorshe iyo talo ah oo ku saabsan in doorashada la qabto xiligii loogu talogalay", ayuu yiri Dhoolowaa.

Wareysiga madaxweynaha oo dhameystirsan oo sidoo kale uga ahdlayo matalaadda dumarka iyo siyaasadda waxa aad ku amqli doontaa barnaamijka Subaxnimo ee idaacadda berrito oo Khamiis ah