Maxay u qaldameen saacadaha Yurub?

Image caption Arrintan waxa ay xitaa saamaysay saacadaha ku rakiban qalabka qaar sida foornooyinka

Saacadaha ku rakiban guryaha iyo waliba kuwa foornooyinka korontada ku shaqeeya ayaa sameeyay dib u dhac wax ka badan 6 daqiiqo guud ahaan dalal badan oo ka mid ah qaarada Yurub, kadib markii sida la sheegay uu dhib ka dhashay xarunta laga xukumo moowjadaha saacadahaas ay ku shaqeeyaan.

Shirkadda Entsoe oo maamusha quwada korontada ee Yurub ayaa sheegtay in muran u dhaxeeya dalalka Kosovo iyo Serbia ayaa sababay in Kosovo ay heli weyso koronto ku filan, taas oo ay sharci ahaan ahayd in ay ka hesho dalka Serbia.

Arrintan ma aysan saamaynin dalalka Nordic la isku dhoho iyo UK, balse waxa ay saameysay laga bilaabo Spain illaa Turkiga.

Afhayeen u hadashay shirkadda korontada Susanne Nies ayaa BBC-da u sheegtay "dib u dhaca yimid waxaa la xaliyay shalay kadib markii Kosovo ay dib u heshay korontadii ay u baahnayd".

Waxa ay intaas ku dartay in dadka ay u baahanyihiin in ay saacadahooda gacanta ku saxaan, balse wixii hadda ka dambeeya aysan qaldami doonin saacadaha.

Arrintan ma aysan saamaynin saacadaha ku rakiban taleefoonada iyo kumbuyuutarada.