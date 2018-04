Bilyan-dheerka ugu da'da yar caalamka oo digniin u jeediyay Trump

Image caption Jawiga siyaasadeed ee Mareykanka ayaa saamayn ku yeelanaya Hibooyiinka cusub , waxaa sidaasi sheegay John Collison

Hadalada ka dhanka ah muhaajiriinta ee ka imanaya aqalka Cad ee Mareykankana ayaa waxay nayad jabinaysaa in Mareykanka ay yimaado dadka sameeya barnaamijyada Komputarada.

Waxaa sidaasi sheegay Bilyandheerka ugu da'da yar caalamka Irishman John Collison oo 27 jir ah.

Shirkadda ay wada asaaseen walaalkiis Patrick, ayaa waxa ay lacago u kala dirtaa kumanaan qof iyada oo adeegsanaysa barta internetka.

Collison ayaa sheegay in ganacsigiisii sida aadka ah u kobcayay uu la kulmay caqabad ku aadan in uu soo jiito dadka leh hibada uu alle siiyay .

Wareysi gaar ah oo uu siiyay BBC ayaa waxa uu sheegay in ay gashay cabsi la mid ah midda ay dadka ka qabaan ka bixitaanka UK ee midowga Yurub.

"Rabitaanka dadka ee ah in ay Mareykanka u wareegaan ayaa ah mid si aad ah u yar," ayuu yiri Collison".

"Xitaa ma doonayaan in ay dal ku galka dalbadaan sababtoo ah jawiga siyaasadeed ee halkan ka jira ee ku aadan soo dhawaynta dadka soo galootiga ah"

Waxa uu intaa ku daray in khatarta ay aad u sareyso iyada oo ay halis gashay awoodda ay UK u leedahay in ay soo saarto waax Tiknoolajiyad ah oo firfircoon.

Collison ayaa sheegay in aan dib loo noqon Karin balse ay tahay in dowladda ay dirto fariin cad oo ku aadan in dadka leh hibada ee ku nool caalamka lagu soo dhawayo UK.

"Wixii tagay waa tagay balse waxa aan u malaynayaa in waxa aan hirgalin karno ay tahay in aan abuurno fikir ah in UK ay tahay goob dadka soo jiidata oo lagu noolaan karo ,lagu shaqayn karo islamarkana laga ganacsan karo" ayuu yiri mr Collison.

Hantida Irishman John

Irishman John Collison ayaa waxa hantidiisa lagu qiimeeyay 9 bilyan oo doolar.

Shirkadda Stripe oo ah shirkad dhanka Tiknoolajiyadda ayaa waxaa imika ay shaqaalaysiisay gobolka California, 700 oo qof halka Dublin ay u joogaan 100 qof oo shaqaala ah magaalada London na 25 qof oo kali ah.